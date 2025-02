Aitana Sánchez-Gijón sorprende al contar el regalo que le hizo Richard Gere cuando le conoció

En plena recta final para recibir el Goya de Honor este sábado, la Aitana Sánchez-Gijón visitó este martes La Revuelta (La 1). Allí, donde acudió para promocionar su cinta Tierra Baja, recordó que, tal y como ha señalado en más de una ocasión, es la segunda ganadora más joven de este reconocimiento de la Academia de cine, solo por detrás de Antonio Banderas.

En el programa habló de nuevo de su vínculo con Richard Gere, con el coincidirá en la gala celebrada en Granada, ya que recibirá también el Goya Internacional este 2025. "Estaba enamorada perdida de Richard Gere. Tenía 16, iba compulsivamente a ver películas con posters en todos sitios", recordó.

Lo que no imaginaba la actriz es que lo acabaría conociendo poco después y que incluso podría trabajar con él. "Cuatro años después yo estaba en la calle, sabía que estaba Richard en la ciudad y de repente me llama mi agente y me dice: Richard Gere te quiere conocer. Están buscando actrices y te quiere conocer", relató.

En ese encuentro pasó una de las anécdotas más surrealistas que podía imaginar. Sánchez-Gijón recordó que el actor de Pretty Woman le insistió mucho en desayunar y, aunque ella estaba nerviosa, finalmente aceptó.

"Estaba tan atacada de los nervios yo con el amor de mi vida en su habitación, allí él preparando su maleta...", empezaba relatando ella lo sucedido hasta que cuenta el extraño obsequio que le hizo el actor: "Al final me regaló un kiwi". Eso sí, matizó que era verde ya que en esa época no se comercializaban los amarillos.

Tal fue el impacto de este regalo que confesó que lo ha convertido en costumbre. "Desde entonces desayuno kiwis toda mi vida". Aunque ambos vayan a coincidir en los premios de la Academia de Cine, no sería la primera vez que lo hacen tras el insólito regalo, ya que la actriz fue la encargada de darle a Gere el premio Donostia en 2017: "Cenamos con otra gente, le recordé esta historia e hizo como que se acordaba, me dijo: tenías mucha luz, que cómo no iba a acordarse".