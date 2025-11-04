Amaia abre el debate con su última canción: suena igual que la del grupo gallego Aliboria y ellos responden

Aralar de Amaia ha generado gran impacto en redes sociales. La canción hace todo un homenaje a la Sierra de Aralar, entre Navarra y Guipúzkoa y en las imágenes aparece la cantante tocando el txistu [flauta de tres agujeros propia del folclore de Euskadi], el tambor o bailando danzas tradicionales con los trajes regionales.

No obstante, su sonoridad recordó mucho al folclore gallego y, concretamente a la canción Caroi, canción del grupo coruñés Aliboria publicada en 2016 y que se popularizó al ser interpretada junto a Baiuca.

Después de que numerosos usuarios pusieran de manifiesto a través de redes sociales el parecido, la propia formación coruñesa, que ha colaborado con grupos como Vetusta Morla, escribió: "Encántanos ver que a nosa música siga viaxando. Iso si, gustaríanos ter sabido algo antes [Encantados de que nuestra música siga viajando. Eso sí, nos gustaría haber sabido algo antes]".

De hecho, este fin de semana tras viralizarse la nueva canción de la pamplonica, también compartieron un vídeo de ellos interpretándola y tomándose con humor la coincidencia incluyendo una imagen de Amaia entre sus componentes.

A pesar del evidente parecido entre la melodía de ambas canciones que las hace prácticamente iguales en ritmo e instrumentación, en su letra, Romero mezcla el misticismo y las leyendas locales navarras.

Entre ellas habla del Basajaun, una figura de la mitología vasca que es una especie de "señor del bosque", elementos del folclore navarro, pero también aborda una conexión emocional con la tierra. Todo, hablando de un embrujo y un amarre de amor propio de Halloween, cuando publicó este tema.

Tras el revuelo generado especialmente entre los seguidores gallegos, Aliboria emitió un comunicado detallando que estaban en contacto con el equipo de Amaia para llegar a un acuerdo entre ambas partes.

"En estos días hemos recibido mucho cariño y apoyo, y queremos agradecérselo de todo corazón", comienzan diciendo. "Hemos tenido la oportunidad de hablar con Amaia y su equipo, quienes han asumido la responsabilidad, mostrando comprensión y sensibilidad ante lo sucedido, algo que valoramos enormemente", explican.

Desde Aliboria recuerdan que están en contacto con el equipo de la cantante "para resolver esta situación con tranquilidad y buena voluntad por ambas partes". "Nos alegra que nuestra música inspire a grandes artistas y que la música gallega siga abriendo fronteras", concluyen.

