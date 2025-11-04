Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Amaia abre el debate con su última canción: suena igual que la del grupo gallego Aliboria y ellos responden
Cultura

Cultura

Amaia abre el debate con su última canción: suena igual que la del grupo gallego Aliboria y ellos responden

El grupo coruñés ha emitido un comunicado en el que asegura que están "en contacto para resolver esta situación con tranquilidad y disposición por ambas partes".

Marina Prats
Marina Prats
Amaia en el videoclip de 'Aralar'.YouTube

Aralar de Amaia ha generado gran impacto en redes sociales. La canción hace todo un homenaje a la Sierra de Aralar, entre Navarra y Guipúzkoa y en las imágenes aparece la cantante tocando el txistu [flauta de tres agujeros propia del folclore de Euskadi], el tambor o bailando danzas tradicionales con los trajes regionales.

No obstante, su sonoridad recordó mucho al folclore gallego y, concretamente a la canción Caroi, canción del grupo coruñés Aliboria publicada en 2016 y que se popularizó al ser interpretada junto a Baiuca. 

Después de que numerosos usuarios pusieran de manifiesto a través de redes sociales el parecido, la propia formación coruñesa, que ha colaborado con grupos como Vetusta Morla, escribió: "Encántanos ver que a nosa música siga viaxando. Iso si, gustaríanos ter sabido algo antes [Encantados de que nuestra música siga viajando. Eso sí, nos gustaría haber sabido algo antes]".

De hecho, este fin de semana tras viralizarse la nueva canción de la pamplonica, también compartieron un vídeo de ellos interpretándola y tomándose con humor la coincidencia incluyendo una imagen de Amaia entre sus componentes. 

A pesar del evidente parecido entre la melodía de ambas canciones que las hace prácticamente iguales en ritmo e instrumentación, en su letra, Romero mezcla el misticismo y las leyendas locales navarras.

Entre ellas habla del Basajaun, una figura de la mitología vasca que es una especie de "señor del bosque", elementos del folclore navarro, pero también aborda una conexión emocional con la tierra. Todo, hablando de un embrujo y un amarre de amor propio de Halloween, cuando publicó este tema.

Tras el revuelo generado especialmente entre los seguidores gallegos, Aliboria emitió un comunicado detallando que estaban en contacto con el equipo de Amaia para llegar a un acuerdo entre ambas partes. 

"En estos días hemos recibido mucho cariño y apoyo, y queremos agradecérselo de todo corazón", comienzan diciendo. "Hemos tenido la oportunidad de hablar con Amaia y su equipo, quienes han asumido la responsabilidad, mostrando comprensión y sensibilidad ante lo sucedido, algo que valoramos enormemente", explican. 

Desde Aliboria recuerdan que están en contacto con el equipo de la cantante "para resolver esta situación con tranquilidad y buena voluntad por ambas partes". "Nos alegra que nuestra música inspire a grandes artistas y que la música gallega siga abriendo fronteras", concluyen.

Artistas como Rodrigo Cuevas, Baiuca, Califato ¾ o Vicente Navarro tratan de renovar la escena musical con sonidos tradicionales.

04 noviembre

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 