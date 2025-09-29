Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl 2026

Después de semanas de rumores y quinielas fallidas, la NFL ha apostado por el caballo ganador: Bad Bunny. El puertorriqueño encabezará el Halftime Show de la Super Bowl 2026, el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). Un año después de que Kendrick Lamar hiciera historia en Nueva Orleans, será el reguetón quien se adueñe del descanso más famoso del planeta.

“Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, proclamó Benito Antonio Martínez Ocasio en el comunicado oficial.

La liga justificó su elección con las típicas frases solemnes de manual: “Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante”. Jay-Z, fundador de Roc Nation —la productora que trabaja con la NFL desde 2019—, lo resumió más a lo grande: “Lo que Benito ha hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador”.

Motivos no le faltan. Con tres premios Grammy, giras internacionales que revientan taquillas y récords de streaming que parecen no acabarse nunca, Bad Bunny es un fenómeno cultural más allá de la música. Este mismo verano protagonizó una residencia de 30 conciertos en San Juan y en diciembre pondrá en marcha su Debí Tirar Más Fotos World Tour, con paradas en México, España, Inglaterra e Italia.

El anuncio ha pillado con el pie cambiado a las casas de apuestas. En los últimos días se hablaba con fuerza de Taylor Swift, Adele o Miley Cyrus, hasta el punto de que el propio comisionado Roger Goodell llegó a decir en televisión que Swift “sería bienvenida en cualquier momento”. Pues bienvenida será, pero el descanso es para Benito.

El Halftime Show tiene un historial difícil de igualar: Prince, Beyoncé, Rihanna, Usher, The Weeknd, Shakira y Jennifer Lopez o el desfile de estrellas del hip hop de 2022 (Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y compañía). Ahora será Bad Bunny quien escriba su capítulo en esa historia, con el reguetón como bandera.

El próximo 8 de febrero habrá una final de la NFL en California. Pero lo que medio planeta comentará al día siguiente no será el resultado, sino cómo sonó Bad Bunny en la “Supe Bowl”.