'Los domingos', gran favorita para los Premios Goya 2026 con trece nominaciones
Los galardones se entregarán en Barcelona el 28 de febrero.
Cuenta atrás para los Premios Goya 2026. Los actores Arturo Valls y Toni Acosta han anunciado este martes desde la Academia de Cine los nominados de esta edición, en la que Los domingos, de Alauda Ruíz de Azúa, parte como la gran favorita con trece nominaciones, incluidas Película, Dirección y cuatro categorías interpretativas.
Le sigue de cerca Sirat, la apuesta de la Academia para los Oscar, con once candidaturas, entre las que están Mejor película y dirección para Óliver Laxe.
Los galardones se entregarán el 28 de febrero en Barcelona para celebrar el 40º aniversario de los premios en una gala presentada por el actor Luis Tosar y la artista Rigoberta Bandini. Ambos debutan al frente de los premios y ya han dejado claro que tienen ganas de cantar y de hacer una ceremonia cargada de "dinamismo".
A la lista de ganadores que se conozcan en la gala hay que sumar el nombre del cineasta y guionista Gonzalo Suárez, que recibirá el Goya de Honor 2026 por toda su trayectoria. “Me alegra mucho este premio porque abarca toda mi obra, aunque siento añoranza de que no me pille haciendo cine", comentó al conocerse la noticia.
Estos son todos los nominados a los Premios Goya 2026:
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruíz de Azúa, por Los domingos
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirat
- Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor actor
- Mario Casas, por Muy Lejos
- Alberto Sanjuan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- José Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz
- Ángela Cervantes por La Furia
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
- Antonia Zegers por Los Tortuga
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujin, por Los domingos
- Cándido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez por La Cena
- Nagore Aramburu por Los domingos
- Miryam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Toni Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welcel, por Enemigos
- Joan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, La cena
- Blanca Soroa, Los domingos
- Elvira Lara, Los tortuga
- Uxía García, Romería
- Miriam Carlo, Sorda
Mejor dirección novel
Mejor película europea
- Cónclave
- La chica de la aguja
- On Falling
- Un simple accidente
- Valor sentimental
Mejor película iberoamericana
- Belén (argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor guion original
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
- Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Ciudad sin sueño
- La buena letra
- La cena
- Romería
- Sorda
Mejor película documental
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor música original
Mejor canción original
Mejor dirección artística
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor dirección de producción
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Ciudad sin sueños
- Sirat
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y/o peluquería
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The painter’s room
- Zona Wao