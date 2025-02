Beyoncé gana por primera vez en su carrera el Grammy al álbum del año

Beyoncé ganó por primera vez en su carrera el ansiado Grammy a álbum del año por 'COWBOY CARTER', anunció este domingo la Academia de la Grabación de EE.UU. durante la 67 edición de estos premios que se celebran en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

"Han sido muchos años", dijo Beyoncé haciendo alusión a la espera que le tomó el recibir "la joya de la corona" de estos premios de manos del jefe de los bomberos de Los Ángeles, Anthony Marrone.

Este Grammy la convierte en la primera mujer negra, tras 26 años, en ganar en esta categoría desde que lo hiciera Lauryn Hill en 1999 y en la séptima artista que consigue el premio para un disco del género country.

La cantante venció a artistas como André 3000 ('New Blue Sun'); Sabrina Carpenter ('Short n' Sweet'); Charli xcx ('brat'); Jacob Collier ('Djesse Vol. 4'); Taylor Swift ('THE TORTURED POETS DEPARTMENT'); Chappell Roan ('The Rise And Fall Of A Midwest Princess'); y Billie Eilish ('HIT ME HARD AND SOFT').

'COWBOY CARTER', el octavo álbum de toda su carrera es el esperado "segundo acto" de su trabajo 'Renaissance', estrenado en 2022.

Su incursión en el género country nació de una experiencia en la que "no se había sentido bienvenida", haciendo referencia a una actuación en los premios de la Asociación de Música Country (CMA) en la que varios asistentes del público se molestaron durante su show y en la que las redes sociales ardieron con comentarios racistas.

En el disco, la cantante mezcla géneros como el country, el pop, el rap y el hip-hop.

Gracias a este álbum, la artista más nominada de la noche, también recibió dos galardones más a mejor actuación de dueto country por su colaboración con Miley Cyrus 'II MOST WANTED' y mejor álbum de country.

Con 'COWBOY CARTER' la intérprete texana se convirtió en la primera mujer negra en liderar la lista Top Country Albums de la revista Billboard por ese álbum, y tres canciones de esta producción también hicieron que fuera la primera mujer en liderar los tres primeros puestos de la lista Hot Country Songs.