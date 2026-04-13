Bryan Cranston acalla 13 años después a los fans de 'Breaking Bad' sobre una de sus más sonadas críticas: "No lo entendíamos"

Si hay una serie calificada como "de culto" por buena parte de sus espectadores esa ha ha sido Breaking Bad. La producción, que narraba a lo largo de cinco temporadas las complicaciones de un profesor de química (Walter White) que decide empezar a fabricar y traficar metanfentamina para costearse su tratamiento contra el cáncer, recibió 58 nominaciones a los premios Emmy a lo largo de sus cinco temporadas, desde 2008 hasta 2013, de la cuales ganó 16 estatuillas. Además, ha propiciado spin-offs como la exitosa Better call Saul.

Los fans de Breaking Bad siempre han sido unánimes con un personaje de la trama: Sykler White, la mujer del protagonista, al que da vida Bryan Cranston en la ficción se ganó la animadversión del público, ya que buena parte de él se identificaba con el antagonista, por mucho que sus comportamientos fueran deleznables.

Ahora, 13 años después del final de la ficción, el propio Cranston se ha pronunciado sobre el odio que recibía le personaje que encarnaba Anna Gunn en la pequeña pantalla. Fue a raíz de los comentarios que hizo Frankie Muniz, con quien Cranston compartió reparto en Malcolm in the middle, en el formato de YouTube Hot one versus, que ambos protagonizaron.

Muniz recordó que le "encantaba Breaking Bad" pero que "odiaba a Skyler". Además, argumentó sus palabras con algunas de las críticas más repetidas en redes sociales hacia el personaje de Gunn como que "lo único que hacía era quejarse" y que la "vida [de White] habría sido mucho más fácil sin ella".

"Mira, recibió muchas críticas por eso. Bueno, para empezar, Anna Gunn es una actriz magnífica, pero le decían: '¿Por qué no lo dejas en paz?", respondió rápidamente Cranston, quien dejó clara su estupefacción ante los comentarios que recibió el personaje de Skyler a lo largo de las cinco temporadas que duró la serie.

"Un momento. Déjame tratar de comprenderlo: su marido la abandona sin dar ninguna explicación, ella está embarazada, él fabrica metanfetamina y ha habido muertos. ¿Y ella es la mala? Es que no lo entendíamos", defendió el actor que dio vida a Walter White entre 2008 y 2013.

Sus argumentos desmoronaron en parte las palabras de Muniz, que se limitó a decir: "Visto así, supongo que llevas razón".

El machismo detrás de las críticas a Skyler White

A pesar de que es la primera vez que Cranston se pronuncia al respecto a cómo vivió las críticas que recibía el personaje de Anna Gunn en la ficción, el propio creador de la serie Vince Gilligan. "Cuando se estrenó la serie, Skyler era un personaje muy impopular, señaló el creador a The New Yorker en 2022, donde se sinceró sobre la incomodidad y la preocupación de la actriz Anna Gunn.

"Creo que eso siempre le preocupó a Anna Gunn. Y puedo aseguraros que a mí también, porque Skyler, el personaje, no hizo nada para merecerlo. Y Anna, desde luego, no hizo nada para merecerlo. Interpretó el papel de forma magnífica", destacó.

De hecho, Gilligan recordó que "ni siquiera Gus [interpretado por Giancarlo Esposito], su archienemigo, sufrió la animosidad que recibió Skyler". "Es algo extraño. Todavía lo pienso después de tantos años", añadió.

Buena parte de estas críticas, tal y como recogió la propia Gunn en una columna en The New York Times, procedían del machismo hacia este personaje femenino que ejerce de la esposa de White. "Finalmente me di cuenta de que el odio que la mayoría de la gente sentía hacia Skyler tenía poco que ver conmigo y mucho con su propia percepción de las mujeres y las esposas", escribió Gunn en 2013, tras el final de la ficción.

"Como Skyler no se ajustaba al ideal convencional de la mujer arquetípica, se había convertido en una especie de test de Rorschach para la sociedad, una forma de medir nuestra actitud hacia el género", añadió entonces.