Ed Sheeran dice que tiene intención de hacer nueva música cada dos o tres semanas

El cantante británico Ed Sheeran, que actualmente promociona el lanzamiento de su última canción, Azizam, ha asegurado que tiene la intención de hacer nueva música cada dos o tres semanas.

En una aparición en el podcast Call Her Daddy, de la periodista estadounidense Alex Cooper, que recoge la revista Billboard, el popular cantante dijo que prepara su octavo álbum y que, esta vez, sus seguidores no tendrán que esperar mucho entre el lanzamiento de cada uno de los nuevos temas que lo componen.

“Mi idea era que, dado que el álbum es tan amplio, no quería simplemente decir: ‘Aquí está el sencillo. Aquí está el álbum’, así que habrá música disponible cada dos o tres semanas”, explica.

“Ahora está (el tema) Azizam, hay una canción llamada Old Phone que sale en un par de semanas, y después de eso hay otra canción en camino, precisó.

El cantante habló de su nueva música, que incluye el sencillo recientemente grabado Azizam, que formará parte de su próximo álbum Play, cuya fecha de lanzamiento aún no ha sido concretada, según las declaraciones recogidas por Billboard.

“Me centro menos en los momentos individuales y más en que la gente sienta la amplitud del disco y estoy muy seguro de que alguna de las canciones funcionará, pero se trata más de publicarlas y que la gente escuche algo del disco antes de que salga (completo), en lugar de lo que he hecho antes, que es simplemente: ‘Aquí está mi primer sencillo. Aquí está el álbum’, y ya está”, indicó.

El intérprete de Perfect también habló sobre las diferencias que encuentra entre su nueva música y la que ha publicado con anterioridad.

"Definitivamente es diferente. Creo que he sido más exploratorio con este álbum", explicó Sheeran. "Tenía una actitud de '¿Por qué no?' y no sentía que tuviera que encasillarme en la categoría de cantautor, de 'Tengo que hacer esto o aquello'. Viví un tiempo en India y trabajé con un montón de músicos y productores indios y bla, bla, bla".

"Hice una canción como Azizam con Ilya, que es persa, y eso está en ese mundo, y Old Phone creo que se inspira más en el country de Nashville y tiene muchos momentos diferentes en el disco. El disco se llama Play, así que tiene que ser juguetón. Tiene que ser festivo", subrayó.