El piropo de Shakira a Alejandro Sanz que ha disparado los rumores

El concierto de Shakira en Miami como parte de su tour Las mujeres ya no lloran ha dado mucho que hablar. La colombiana llenó el Hard Rock Stadium en una de las fechas más esperadas de su gira y, además contó con la presencia de Alejandro Sanz en el escenario.

El español se subió al escenario a cantar junto a ella La Tortura, el icónico tema que sacaron juntos en 2005 como parte del disco de la colombiana, Fijación Oral vol. 1. Fue entonces cuando Shakira quiso dejar claro su amor hacia el cantante. "Te quiero, eres lo más bello que ha parido España después de mis hijos", soltó la colombiana después de abrazar al Sanz.

A pesar de los 20 años de la canción, este sensual tema que mezcla sones de reguetón y pop, sigue de plena actualidad y muchos celebraron ya el pasado 14 de mayo que lo cantaran juntos en la parada de la colombiana en el Bank of America Stadium de Charlotte de Carolina del Norte. Entonces fue la primera vez que la cantaban en directo en seis años.

Él le contestó con el siguiente mensaje: "Mi Shaki, te quiero, inevitablemente. Por encima de todo. Felicidades por tu presentación en Miami. Existen noches que el universo repite a propósito. Porque algunas historias merecen una segunda, tercera, cuarta e infinitas tomas... y siempre serán igual de mágicas. Y la única culpable de este hechizo, mi Shaki, siempre única. Lo mejor, sin duda, que ha parido Colombia".

Ambos colaboraron el pasado mes de mayo en un nuevo tema Bésame, en este caso incluido en el próximo disco de Sanz ¿Y ahora qué?, publicado el pasado 23 de mayo. "Hay personas que llegan a nuestra vida y la cambian para siempre, yo les llamo a esos, regalos cósmicos… con nombre y apellido: Alejandro Sanz", respondió Shakira a la publicación de este nuevo tema.

La química entre ambos, presente también en la canción Te lo agradezco pero no, ha hecho saltar todas las alarmas, sumada además a los rumores crisis de Sanz con su pareja, Candela Márquez, presente también en el concierto de Shakira.

"Las mujeres YA NO LLORAN. Ella, Shakira… gracias por tu letra, tu energía y forma de levantar a otras mujeres", escribió ella en un story en el que la de Barranquilla aparecía interpretando Hips don't lie.

Esto no ha evitado que los comentarios de los fans se desaten y en los vídeos de ambos juntos cantando La Tortura comenten "ya cásate con Alejandro", "qué hermosa pareja hacen", "qué buena pareja hacen" o "no os acerquéis así que me ilusiono".

