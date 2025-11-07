Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El sorpresón de LOS40 Music Awards Santander 2025: Ed Sheeran invita a Aitana... un momento 'PERFECT'
Vídeo en directo: la gran gala de LOS40 Music Awards Santander 2025
El sorpresón de LOS40 Music Awards Santander 2025: Ed Sheeran invita a Aitana... un momento 'PERFECT'

"Make some noise for Aitana!".

Elena Santos
Aitana y Ed Sheeran, en LOS40 Music Awards Santander 2025.
Aitana y Ed Sheeran, en LOS40 Music Awards Santander 2025.Alberto Saiz / LOS$=

LOS40 Music Awards Santander siempre guardan sorpresas y pequeñas joyas musicales. Una de las de la edición de este año, celebrada en el Roig Arena de Valencia, es sin duda la actuación de Ed Sheeran. 

El artista británico, que ya lleva ocho discos a sus espaldas, sorprendió a todos cuando, en plena actuación exclamó: "Make some noise for Aitana!". Y hubo ruido, pero no porque lo pidiera, sino de la emoción de apaarecer ver a la cantante española junto a él.

Juntos, con él a la guitarra, cantaron el que es uno de los mayores hits de Ed Sheeran, la balada Perfect.

La actuación de ambos forma parte de los momentazos de la gala, que comenzó con la primera actuación de Rosalía tras lanzar horas antes su cuarto disco, Lux. La catalana, que también recibió el premio Global Icon, embelesó con Reliquia.

En el preshow, Aitana confesó a Cristina Regatero, de LOS40, que estaba nerviosa: "No lo paso muy bien con esto, siempre lo digo, creo que no estoy tan hecha para estas cosas, pero después con vosotros me siento en casa".

La superestrella también contó que va a viajar a Londres a ver a otros artistas: "Estoy experimentado, quiero ver por dónde quiero ir, probar cositas y darme mi tiempo".

