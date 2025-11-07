Una celestial Rosalía deslumbra con 'Reliquia' en su actuación de Los40 Music Awards Santander 2025 

Impresionante. No hay otra palabra para describir la esperadisísima actuación de Rosalía que esta noche ha abierto la gala de Los40 Music Awards Santander 2025, coincidiendo con el día de publicación de su último disco, Lux.

Aunque Berghain fue el tema que sacó como adelanto, ha optado por interpretar Reliquia. En el escenario, junto a una pequeña orquesta y acompañada por unas cruces -haciendo referencia a la simbología de su disco- de luz y de velas, ella ha llenado con su presencia. Nada más le hacía falta: todo lo lo logra con su maestría vocal.

Si a los asistentes les ha dejado la piel de gallina, y no es exageración, también ha entusiasmado a los espectadores que han seguido la actuación online o por televisión:

"Estoy muy contenta de estar aquí, he venido a cantar. Me ha sorprendido que la gente haya recibido el disco con tantas ganas”, comentó la artista en su paso por la alfombra roja, en la que fue recibida con piropos y todos los flashes.

Allí impactó con su estilismo de Balenciaga y también protagonizó un momentazo cuando, al despedirse, le entregaron una estampita con la vaquilla del Grand Prix. Sí, aquella de Lalachus en las Campanadas.

Rosalía ha regresado de esta espectacular manera a Valencia, lugar que ya pisó como voluntaria tras la DANA para ayudar tras la catástrofe. La gala se celebra en el Roig Arena como gesto de respaldo y esperanza a los afectado. LOS40 Music Awards Santander tienen un espíritu enmarcado en el lema "La música nos hace viajar”, para llevar la música a diferentes rincones de España y conectar con públicos diversos.