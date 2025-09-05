En 2017 crea una lista de reproducción en Spotify y ahora las discográficas llaman a su puerta con dinero en mano

Hace años, la principal puerta de entrada de la nueva música a los potenciales oyentes era la radio. Ahora, aunque la radio sigue ocupando un lugar importante en la industria musical, hay otra forma de que las canciones lleguen a los oídos de la gente.

Se trata de las listas de reproducción de Spotify. Buena prueba de ello es el reportaje que ha publicado el canal de televisión danés TV 2 Nyheder. En el mismo se cuenta que los pequeños artistas e incluso las discográficas ofrecen importantes sumas de dinero por entrar en las listas de reproducción que están de moda entre los usuarios.

En ese sentido, Nicolas Risager, un educador social de 34 años, ha explicado que en el año 2017 creó una lista de reproducción llamada ¡Los mejores éxitos daneses de todos los tiempos!. A día de hoy, hay más de 4.600 personas que siguen su lista de reproducción.

Conforme los seguidores a la lista de reproducción fueron creciendo, Risager comenzó a recibir numerosos mensajes de artistas emergentes y personas relacionadas con la industria musical pidiendo incluir una de sus canciones en la lista.

200 euros por una sola canción

El educador social ha asegurado que en algunos casos han llegado a ofrecerle hasta 1.500 coronas danesas (200 euros, al cambio actual) por añadir una sola canción a la lista de reproducción.

Nicolas Risager ha señalado que, más allá de mensajes de músicos emergentes, su lista de reproducción ha hecho que incluso reciba propuestas económicas por parte de discográficas tanto pequeñas como grandes.

"Entiendo que estos artistas emergentes se pongan en contacto conmigo, pero lo otro (las discográficas) me sorprende. Tenía la sensación de que realmente es algo que se hace, y se utiliza esa plataforma para promocionar a sus artistas", ha afirmado Risager.

En ese sentido, el danés de 34 años ha destacado que "es sorprendente que la demanda haya sido tan grande. Las grandes empresas se ponen en contacto con un hombre que ha creado una lista de reproducción agradable y tratan de atraerlo con cheques para que sus artistas puedan obtener publicidad. Puede parecer trivial, pero entiendo que así es como funciona".