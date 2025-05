Estas han sido las peores posiciones de España en la historia de Eurovisión

En la historia eurovisiva, la trayectoria española no ha estado marcada por un palmarés lleno de victorias ni por partir como favorita. Más allá de Masiel y Salomé, nadie ha conseguido erigirse ganador o ganadora del certamen europeo.

Ha habido varias ediciones en las que los candidatos y candidatas de la delegación española han quedado en último lugar, penúltimo o antepenúltimo. Estas son las peores posiciones que ha registrado España en la historia de Eurovisión.

1962 - Víctor Balaguer (16/16)

Con su Llámame, Víctor Balaguer no logró escalar ninguna posición en el Festival de la Canción. Empató en la segunda edición en la que participó España con Países Bajos, Austria y Bélgica.

1983 - Remedios Amaya (20/20)

Remedios Amaya interpretó en Múnich su ¿Quién maneja mi barca? descalza y con un amplio y largo vestido de dos colores: azul y blanco. Empató en posición y puntos, cero, con Turquía.

1999 – Lydia (23/23)

Un diseño de Ágatha Ruiz de la Prada y No quiero escuchar fueron la propuesta de Lydia, de apellido Rodríguez, en 1999. Únicamente logró hacerse con un punto, cortesía de Croacia, con la que se quedó en la última posición de los 23 países que participaron.

2017 - Manel Navarro (26/26)

En 2017, el escenario lo puso la capital de Ucrania, Kiev. El tema que presentó la delegación fue Do It for Your Lover, que interpretó con Manel Navarro. Sólo Portugal votó por su propuesta, que le dio los cinco puntos que obtuvo.

2009 - Soraya (24/25)

La extriunfita fue la encargada de representar a España en Rusia el año 2009, tras ganar a Melody en el programa Eurovisión, el retorno, en el que eligieron al candidato. El tema fue La noche es para mí. Amasó hasta 23 puntos por los que quedó penúltima.

2013 - El sueño de Morfeo (25/26)

Únicamente Italia, con dos puntos, y Albania, con ocho, apoyaron la propuesta de El sueño de Morfeo. El grupo de Raquel del Rosario fue el escogido para representar a España en Eurovisión en Malmö (Suecia).