José Pablo López (RTVE), sobre 'La familia de la tele': "Asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha asumido este jueves la responsabilidad de haber apostado por el programa La familia de la tele, cancelado recientemente por sus bajas audiencias.

Preguntado la Comisión Mixta de Control Parlamentario celebrada este jueves en el Congreso por el diputado socialista Vicent Manuel Sarrià por el "fracaso puntual" del espacio y qué valoración hace de esta experiencia, López ha explicado que las "revistas especializadas" sostienen que "en torno al 60-70% de los estrenos que se realizan cada año no terminan cuajando en la televisión y La Familia de la Tele es uno de ellos".

"¿Qué balance hago de la emisión? Le puedo decir que lo hemos intentado y que el programa no ha funcionado. Y yo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado, porque el problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentemos. Y yo no vine aquí para no intentarlo, vine para intentarlo y tratar de acertar", ha declarado.

En este sentido, José Pablo López ha asegurado que cuando no aciertan él y su equipo con el que consulta estas decisiones, toman "las medidas adecuadas" y procuran "realizar los cambios de la manera más rápida que se pueden hacer".

No obstante, ha destacado que de los cuatro programas que RTVE ha puesto en marcha entre los meses de abril y mayo, "no ha funcionado uno". "Ha funcionado Futuro Imperfecto, de Buenafuente. Ha funcionado Malas Lenguas y ha funcionado Mañaneros 360", ha defendido.

"Yo agradezco mucho las críticas, de verdad, porque creo que de las críticas se aprende. Y ha habido críticas que han estado muy bien orientadas, que las he podido leer en prensa. Lo que no asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer para la televisión pública", ha zanjado.

La senadora Carmen Riolobos, del PP, le ha preguntado si va a poner "de su bolsillo los 6 millones de euros" que, según ha dicho, ha costado. "Usted este programa lo puso, lo mantuvo, lo defendió y luego lo hundió", ha criticado. López ha contestado con otros programas de etapas anteriores que no obtuvieron los resultados de audiencias esperados. "Unas veces se acierta y otras veces nos equivocamos. Y la tele es algo muy complicado y muy difícil", ha declarado el presidente, que ha agregado que no le va a echar la culpa al medidor de audiencia y que su objetivo "es dejar la tele pública mejor" de lo que la recibió.

También le ha pedido rectificar la cifra porque "no es cierta". "Cuando tenga la liquidación de lo que ha costado La Familia de la Tele la voy a traer aquí", ha asegurado López, quien ha replicado a las críticas de la diputada del PP Soledad Cruz-Guzmán que no consiguen nada "tratando de echar por tierra el buen trabajo que se está haciendo en TVE".

"Si alguna vez gobiernan, ustedes no van a recibir una tele en ruinas. Van a recibir una tele mejor. Una tele mejor posicionada. Una tele con más audiencia que la que ustedes dejaron", ha insistido el presidente.