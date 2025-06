Nueve momentos que deja 'La familia de la tele' en su fugaz paso por la parrilla

"No se ha podido. Nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos angustiado, lo hemos pasado mal, nos hemos peleado algunas tardes, pero así es la televisión". Con estas palabras Aitor Albizua verbalizó este martes lo que ya se sabía: RTVE cancelaba la que había sido su gran apuesta, La familia de la tele.

El programa, con raíces en el universo Sálvame y Ni que fuéramos Shhh..., nació como un magazín que quería ser diferente, pero que no encontró su fórmula. Ni la división en dos bloques primero, ni la reducción de su duración sirvieron para retener a los espectadores, y de hecho el formato llegó a ser superado en audiencia por La 2.

Pese a todo, desde el 5 de mayo, día en el que fue estrenado tras dos intentos frustrados, el formato ha dejado algún que otro momento —alguno más de comedia, alguno más de drama— para recordar de su tiempo en la parrilla:

Las risas sobre su propio gafe

"¿Nos puede pasar algo más?", preguntaba retóricamente Belén Esteban en una promo sobre su doblemente aplazado estreno. El gafe del programa no pudo ser mayor: primero por el fallecimiento del papa Francisco y después por el apagón no se pudo estrenar en las dos primeras fechas anunciadas. En redes sociales dio para mucha broma y el propio formato se rio de su mal fario.

El guiño a Pekín Express en su estreno

En el primer programa, muchos nostálgicos aplaudieron la aparición de Paula Vázquez, que antaño presentó Pekín Express y quien propuso a los colaboradores un reto que emulaba aquel concurso: tenían que llegar por sus propios medios y sin dinero desde el Pirulí de RTVE a Prado del Rey. Es decir, apañárselas para atravesar Madrid tirando de labia y suerte.

El desfile de carrozas

RTVE lo dio todo cuando, por fin, se pudo estrenar el programa. Demostró poder de convocatoria para el desfile de carrozas que reunió a multitud de caras conocidas, con algunos famosos caracterizados como figuras históricas de la tele. Y una fiesta no lo es sin baile y especialmente comentado fue el primer chuminero de Lydia Lozano desde la tele pública.

La catarsis de Belén Esteban

"No quiero estar en este programa porque no soy la Belén Esteban que quiero ser [...] De primeras, no me gusta el formato, con todo mi respeto a los compañeros. Los temas no me gustan ninguno". Belén Esteban se mostró sin filtros en el programa del 14 de mayo, poniendo palabras a lo que algunos espectadores percibían en sus casas, que el formato no terminaba de cuajar y que los rostros que estaban al frente no se encontraban cómodos en él.

Su confesión alentó la del resto de sus compañeros, como Aitor Albizua: "Yo hablo por mí, espero que nadie se moleste, pero lo están notando en casa también: yo no sé hacer prensa rosa. Yo no venía a hacer prensa rosa".

El diagnóstico de Lydia Lozano

Unos días después, Lydia Lozano contó en el programa que había sido diagnosticada de artritis reumatoide, por lo que ha tenido que rechazar ofertas como participar en MasterChef.

La colaboradora visibilizó lo que supone en su día a día esta enfermedad inflamatoria de las articulaciones: "Se me cae todo de las manos, no puedo ni leer porque se me cae el libro, tengo unos dolores horrorosos y me da mucho pudor decirle a mi marido que me coja mis zapatos o me dé algo".

Los gazapos...

Un programa en directo es sinónimo de que de vez en cuando se cometa algún lapsus o se cuele un gazapo, como el de María Patiño, que rebautizó el torneo de Roland Garros como "Ronald Garros".

... y los sustos

La colaboradora ya era famosa en Sálvame por los sustos que se pegaba en plató y en La familia de la tele siguió la tradición.

El reencuentro de Chelo García-Cortés y Bárbara Rey

Aprovechando que Bárbara Rey presentaba sus memorias, el programa envió a Chelo García-Cortés –sí, con la que tuvo "una noche de amor"– a hacer sus preguntas. Cuando quiso saber cuándo habrá una segunda parte del libro, la exvedette contestó: "Es posible que haya cosas que no he contado. Tendremos que reunirnos las dos para que tú me recuerdes todas esas cosas que sabes que yo no he contado".

La reflexión de María Patiño

Este martes, La familia de la tele anunció su cancelación definitiva, por lo que se trataba de su penúltimo programa. María Patiño aprovechó para hacer autocrítica. "He visto enemigos donde no los hay. He creído tener un problema con Inés Hernand y he estado a punto de perder el control un día concretamente en un plató", reconoció.