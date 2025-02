Karla Sofía Gascón no irá a los Goya para evitar que siga la polémica sobre sus tuits racistas

Desde que salieron a la luz los tuits antiguos con comentarios racistas de la actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, no paran de sucederse las reacciones y las consecuencias para la intérprete.

Fuentes de la producción de la película han confirmado a EFE que no acudirá a la gala de los Goya del próximo sábado en Granada para evitar que continúe la polémica. La decisión se ha después de una serie de conversaciones entre los productores y la actriz madrileña.

El objetivo, añaden las fuentes a la agencia, es "empezar a atajar una controversia que amenaza con acabar con las opciones de Emilia Pérez en los Oscar", la cinta con más nominaciones este año.

En el caso de que la película lograra el Goya a la Mejor película europea, el diario ABC aseguraba este jueves que se había tomado la decisión de que lo recogieran representantes de la distribuidora en España, Wanda.

La intérprete, que está nominada al Oscar a Mejor actriz, se ha llevado otro revés en las últimas horas. La editorial Dos Bigotes ha hecho pública su decisión de suspender la publicación de la nueva edición de Karsia, su novela autobiográfica.

"El jueves 30 de enero, salieron a la luz una serie de tuits que nos llevaron a tomar la decisión de suspender la publicación del libro, una edición corregida y revisada de aquella de 2018. Esta decisión se la comunicamos a la actriz en un correo electrónico el lunes 3 de febrero. En este correo, apuntamos que Dos Bigotes es una editorial que, como demuestra el más de centenar de títulos que conforman su catálogo, 'siempre ha estado comprometida con la igualdad, la inclusión y la diversidad, valores que también conforman nuestro ideario personal. Por ello, debemos también ser consecuentes con nuestra forma de pensar, y actuar de la manera más coherente", ha señalado la editorial en un comunicado.

Este miércoles, el director de la película, el francés Jacques Audiard, cargó en una entrevista en Deadline contra ella por adoptar una "actitud autodestructiva" y hacerse "la víctima" respecto a los comentarios racistas "absolutamente odiosos y dignos de odiar".

"No me voy a poner en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y responsabilizarse de sus actos", afirmó el cineasta.

La actriz, a través de Instagram, volvió a manifestarse a través de Instagram, donde escribió: "He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el cancel culture [cultura de la cancelación]".