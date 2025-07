La vuelta de Lena Dunham a la televisión tras el éxito de 'Girls' y el escrutinio público por su apariencia

Después de años alejada de la televisión, Lena Dunham ha vuelto por todo lo alto con un nuevo proyecto, Sin medida. La serie se estrenó el pasado 11 de julio en Netflix y en menos de dos semanas ya se ha convertido en uno de los títulos más comentados del verano.

Sin medida aborda la historia de Jessica, una joven que se muda de Nueva York a Londres tras una fatídica ruptura y que espera vivir en Reino Unido un amor digno de novela de Jane Austen. Huelga decir que la realidad no se parece a lo que la joven tenía en la cabeza pero sí inicia una relación un músico indie, Félix.

Parte de la historia es autobiográfica y bebe de la experiencia de la propia Dunham, que también se mudó a Londres tras su ruptura después de una relación de varios años con Jack Antonoff, productor por excelencia de Taylor Swift. En la capital británica Dunham conoció al músico Luis Felber, con el que se casó en 2021.

La actriz y guionista se planteó protagonizar la serie pero finalmente solo tiene un pequeño papel como la hermana de Jessica, Nora. La razón por la que decidió evitar el rol protagonista es la misma que la llevó a alejarse de las cámaras después del final de Girls, hace ya ocho años, que la impulsó como una de las grandes creadoras de la televisión.

"No estaba preparada para exponerme de nuevo como lo hice en Girls. No tenía la fuerza física ni emocional para pasar otra vez por ese juicio público”, escribió Dunham en una entrevista con The New Yorker en julio del año pasado. En la exitosa serie de HBO, la actriz daba vida a la protagonista, Hannah, y en ocasiones tuvo que recibir críticas y burlas por su físico.

Durante la promoción de Sin medida, la actriz ha explicado que ese escrutinio constante sobre su apariencia hizo que terminara apartándose de los focos. "Fue una de las razones principales por las que opté por dar un paso atrás frente a las cámaras", aseguró en otra entrevista con The Independent.

Ahora, como guionista y directora, Dunham ha vuelto a lo grande no solo con Sin medida sino con su nuevo proyecto: Good Sex. Se trata de una película, concretamente una comedia romántica, que Dunham ha creado para Netflix y que acaba de empezar a rodarse en Nueva York.

Natalie Portman y Lena Dunham, en el rodaje de 'Good Sex' GC Images

La protagonista de la cinta es Natalie Portman, que interpreta a una terapeuta de pareja que se ve envuelta en un triángulo amoroso con dos hombres muy diferentes. En el elenco de la película también están Meg Ryan o Mark Ruffalo, por lo que el éxito parece estar asegurado.