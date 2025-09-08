Lady Gaga resurge en su nueva era y triunfa junto a Sabrina Carpenter y Ariana Grande en los MTV VMA

La Mayhem era de Lady Gaga se ha desplegado en todo su esplendor en los MTV VMA celebrados este domingo en el UBS Arena de Elmont de Nueva York. Bajo la batuta de LL Cool J, figura histórica de la cadena, la gala repartió sus icónicos astronautas en una noche llena de clásicas y, sobre todo, nuevas figuras del pop.

El icónico Vídeo del año, recayó sobre brighter days ahead, de Ariana Grande, quien se llevó otros dos galardones incluyendo mejor canción pop, los mismos que Sabrina Carpenter, quien ganó tres astronautas, entre ellos el reconocimiento a Mejor disco del año por Short n' Sweet. Pero si hubo una triunfadora de la noche, esa fue Lady Gaga, quien partía con 12 candidaturas, aunque finalmente se alzó con cuatro, entre ellos el premio a Artista del año y Mejor colaboración por su tema Die with a smile junto a Bruno Mars.

Además, la artista hizo gala de la buena acogida que ha tenido su Mayhem era, especialmente tras el éxito Abracadabra que ha vuelto a traerla a las listas de éxitos, con su actuación, grabada desde el Madison Square Garden en la que interpretó ese tema y, por primera vez en directo, The Dead Dance, su reciente single con videoclip dirigido por Tim Burton e incluida en la banda sonora de la segunda temporada de la serie Miércoles, donde también aparece.

Para sorpresa de muchos, su actuación de la noche estaba grabada, concretamente 24 horas antes y era parte del concierto que realizó en el icónico recinto neoyorkino. Gaga, sin embargo, sí se trasladó a la gala para recoger el premio a Artista del año, pero se retiró rápidamente ya que también actuaba este domingo en el Madison Square Garden.

"Ser artista es una disciplina, un oficio que busca llegar al corazón de alguien, donde hunde sus raíces, y recordarle que sueñe. Ser artista es la responsabilidad de hacer sonreír, bailar, llorar y liberar al público en todo momento", dijo en su discurso, donde quiso dedicar su premio a sus fans, esos little monsters que la han acompañado en su carrera.

Aunque durante la gala triunfaron los nuevos nombres, también con la presencia de éxitos virales como el de Las guerreras del k-pop, se incluyó un homenaje a Ozzy Osbourne, con una mezcla de sus grandes éxitos interpretados por Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt, y donde se incluyó también un vídeo de agradecimiento su hijo Jack Osbourne junto a sus hijas, todas con una camiseta de Ozzy.

Durante la noche también se reconocieron la trayectoria de Mariah Carey y Ricky Martin, homenajeados con los premios Vanguard e Icono Latino, respectivamente. Sorprendentemente, este fue el primer reconocimiento de la MTV en toda su trayectoria para Carey, quien interpretó además un popurrí de grandes éxitos (aunque no quiso iniciar la temporada navideña con All I Want for Christmas is you).

Martin, por su parte, quiso dedicar el premio a sus cuatro hijos, todos ellos nacidos por gestación subrogada y a sus fans: "Muchas gracias porque han pasado 40 años. Empecé de bebé y seguimos aquí. Solo queremos unir países, solo queremos romper fronteras. Solo queremos mantener viva la música".

Consulta aquí el listado completo de ganadores:

Vídeo del año: Ariana Grande - brighter days ahead

Ariana Grande - Artista del año : Lady Gaga

: Lady Gaga Canción del año : ROSÉ & Bruno Mars - APT

: ROSÉ & Bruno Mars - Mejor artista nuevo: Alex Warren

Alex Warren Mejor artista pop: Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter Mejor actuación push : KATSEYE - touch

: KATSEYE - Mejor colaboración: Lady Gaga & Bruno Mars - Die with a Smile

Lady Gaga & Bruno Mars - Mejor canción pop: Ariana Grande - brighter days ahead

Ariana Grande - Mejor canción hip-hop : Doechii - Anxiety

: Doechii - Mejor canción R&B: Mariah Carey - Type Dangerous

Mariah Carey - Mejor canción alternativa: sombr - back to friends

sombr - Mejor canción rock: Coldplay - All my love

Coldplay - Mejor canción latina : Shakira - Soltera

: Shakira - Mejor canción k-pop : LISA ft. Doja Cat & RAYE - Born Again

: LISA ft. Doja Cat & RAYE - Mejor canción afrobeat: Tyla - Push 2 Start

Tyla - Mejor canción country: Megan Moroney - Am I Okay?

Megan Moroney - Mejor álbum: Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Sabrina Carpenter - Mejor vídeo en formato largo: Ariana Grande - brighter days ahead

Ariana Grande - Mejor dirección : Lady Gaga - Abracadabra

: Lady Gaga - Mejor grupo: Blackpink