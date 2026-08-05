La familia de Robe Iniesta desata la polémica por sus palabras hacia 'Uoho' en un comunicado sobre su batalla judicial con Live Nation: "Era su mayor deseo"

Llegó tras su muerte, pero al fin llegó. El pasado mes de marzo se hizo pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que absolvía a Robe Iniesta, líder de Extremoduro, y a su representante, El Dromedario Records, de la demanda millonaria de 4,2 millones de euros interpuesta por Live Nation por la cancelación de la gira de despedida en 2021, desestimando los recursos interpuestos por la promotora.

A pesar de que la sentencia negó que el guitarrista del grupo Iñaki Antón 'Uoho' asumiera la tesis de la promotora, dado el conflicto respecto a la cancelación de la gira durante la pandemia de la covid-19, la devolución de las entradas, los distintos puntos de vista de ambos eran evidentes.

De hecho, el conflicto entre 'Uoho' e Iniesta quedó patente incluso después de su fallecimiento. "Estábamos de morros pero éramos hermanos", aseguró el guitarrista, líder de la banda Rebrote, quien se mostró visiblemente afectado tras su fallecimiento. "Fue un día muy extraño, muy marciano, muy irreal y todavía cuando sale la conversación, mi cerebro sigue hablando de él en presente", recordó entonces sobre cómo recibió la noticia.

Ahora, la familia de Iniesta ha emitido un nuevo comunicado en el que vuelven a apelar a la batalla judicial con la promotora, lo que califican como una "pesadilla", ya que presumiblemente se haya producido un nuevo recurso o reclamación. Sin embargo, muchos fans de Extremoduro se han mostrado especialmente sorprendidos por la forma en la que se habla de Antón, situándolo en el mismo lugar que Live Nation.

"Esta pesadilla va encaminada a llegar pronto a su final, y con ello se cumplirá lo que Robe más necesitaba y deseaba, poner fin por completo a su relación con Live Nation e Iñaki Antón (Uoho). Ese era su mayor deseo y luchó mucho por conseguirlo", señalan en el texto.

Estos términos han sorprendido a muchos de los seguidores, quienes han recordado que, a pesar de sus discrepancias internas, Iniesta mantuvo en todo momento el silencio público sobre su ruptura con Antón y en ningún momento cargó contra él. Algunos hablan de "falta de respeto", mientras que otros aseguran que el difunto artista en ningún momento habría hablado así de un excompañero.

En la nota agradecen también a "todo el público la paciencia, el apoyo y comprensión que mostraron en unos momentos tan duros y difíciles para Robe" y aseguran que continúan trabajando para que "se haga justicia y se llegue al fin que se merece".

El conflicto tuvo lugar en 2021, cuando tras el anuncio de una gira de despedida de Extremoduro en 2019 prevista para mayo de 2020 se vio interrumpida por el covid-19. Entonces, Iniesta y 'Uoho' habían vendido cerca de 400.000 entradas para 14 conciertos. Las discrepancias entre Iniesta, que quería llevar a cabo los directos en condiciones normales sin restricciones "cuando fuera posible" y la promotora —con la que se alineó Antón en varios desafortunados comunicados cruzados— negó esta opción.

Live Nation vio roto el contrato con el artista y le reclamaba 4,2 millones de euros: 1,3 millones como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios, en los que incluían un cargo por difamación.