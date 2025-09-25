Leonardo DiCaprio estuvo a punto de cambiarse el nombre para triunfar en Hollywood

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más conocidos del planeta y un nombre inconfundible en todo el mundo. Sin embargo, el nombre y apellido del protagonista de Titanic podría haber pasado completamente desapercibido si hubiera hecho caso a su agente durante la adolescencia.

El actor, que está promocionando su nueva película, Una batalla tras otra, fue uno de los invitados de esta semana en New Heights, el podcast de Travis Kelce, el novio de Taylor Swift. DiCaprio estuvo acompañado de su compañero de reparto, Benicio del Toro, con el que reflexionó sobre su última cinta y sobre su larga trayectoria.

Durante la conversación, la estrella de Hollywood explicó que cuando finalmente consiguió tener un agente cuando todavía era adolescente, este le pidió que se cambiara el nombre para poder triunfar. "Tu nombre es demasiado étnico", espetaron al intérprete.

"Yo pregunté, '¿A qué te refieres?' ¿Es Leonardo DiCaprio?' Y me dijeron: 'No, es demasiado étnico. Nunca van a contratarte. Tu nuevo nombre es Lenny Williams", relató el actor sobre la conversación con su agente.

El protagonista de El renacido comentó durante el podcast que entonces tenía 12 o 13 años y que no entendía la propuesta de su agente. "Ahora eres Lenny", insistió el agente, que dijo que habían utilizado como idea el segundo nombre del actor, Wilhelm.

DiCaprio cuenta en el podcast que el cambio de nombre estuvo cerca de ser una realidad, hasta que llegó a casa y le enseñó a su padre una fotografía suya con su nuevo nombre, "La rompió y dijo 'por encima de mi cadáver", rememoró el oscarizado actor.

Después de que DiCaprio trasladara su experiencia, Benicio Del Toro también aseguró que él había vivido una experiencia similar durante sus inicios en Hollywood, recibiendo sugerencias insistentes para cambiarse de nombre. "Me dijeron lo mismo. 'Eres Benny Del", relató el actor.