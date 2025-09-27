'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, Concha de Oro del 73 Festival de San Sebastián

La realizadora Alauda Ruiz de Azúa, posa tras presentar su película 'Los domingos', incluida en la Sección Oficial del Festival de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que comunica a su familia que quiere ser monja de clausura, se ha alzado con la Concha de Oro en el 73 Festival de Cine de San Sebastián.

En este caso el jurado ha coincidido con la crítica y ha decidido reconocer con el premio más importante del Festival el trabajo de Ruiz de Azúa, que se convierte en la segunda directora española en conseguirlo, tras Jaione Camborda en 2023. Desde 2020 la Concha de Oro ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra.

Mientras, Historias del buen valle, el documental de José Luis Guerín que traza un hermoso retrato humanista del barrio barcelonés de Vallbona, se alzó este sábado con el Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián. El director español consiguió el mismo galardón que obtuvo hace 25 años con otra película documental, En construcción.

Premio de interpretación ex aequo

El español José Ramón Soroiz, por su papel de un hombre mayor que debe volver al armario en Maspalomas, y la china Zhao Xiaohong, por el drama autobiográfico Her heart beats in its cage, han obtenido ex aequo la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián.

Soroiz estaba en todas las quinielas por su valiente y profundo papel en la película de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Mientras, Xiaohong ha convencido al jurado por su emotiva interpretación en una película que describe su propio paso por la cárcel por matar a su marido en defensa propia y el complicado reencuentro posterior con su hijo y la madre de su esposo fallecido.