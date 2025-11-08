Los40 Music Awards  premian a Naiara como Mejor Artista Revelación

Sin duda, es la gran fiesta de la música en España, un espectáculo al que no faltan nuestros artistas más destacados ni estrellas internacionales, y este año ha sido la ciudad de Valencia, concretamente el Roig Arena, el que ha acogido la 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander.

Con los presentadores Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno como maestros de ceremonias, poyados por el equipo de locutores de LOS40 de todo el mundo, la gala contó con esperadas actuaciones, como la de Rosalía, la más esperada, que presentó Reliquia para abrir el espectáculo; de colaboraciones sorpresa, como la de Ed Sheeran y Aitana cantando Perfect; de espectaculares puestas en escena, como la de Emilia interpretando Blackout; o de festivos momentos como el cierre de Luck Ra con su icónica Morocha.

Pero esto era una entrega de premios y, además de actuar, lo artistas llegaban al Roig Arena ansiosos y emocionados por sus nominaciones. El gran triunfador de la noche fue Ed Sheeran que recogió el premio Global Icon, el de Mejor Álbum Internacional y el de Mejor Artista o Grupo Internacional. Dos galardones se llevaron también Dani Fernández, como Mejor Colaboración España con Valeria Castro -que no estuvo- y Mejor Álbum; Aitana, como Mejor Artista o Grupo España y Mejor Gira o Concierto; Dani Martín, como Mejor Artista o Grupo en Directo y Mejor Canción; y la argentina Emilia, como Mejor Artista o Grupo Latino y Mejor Canción Urbana.

Los que son el futuro de la música

Pero además de esas estrellas consagradas del rock, el pop o los ritmos latinos, Los40 Music Awards también reconoce el trabajo detrás de los nuevos artistas que vienen pisando fuerte en la categoría de Mejor Artista o Grupo Revelación, un premio que llegó de la mano de Moeve. La compañía energética ha apoyado un año más a los jóvenes talentos que tienen un gran futuro por delante porque, como dice el lema de la compañía "Juntos, este futuro tiene futuro".

Los candidatos al Mejor Artista o Grupo Revelación eran:

Naiara, 28 años, la ganadora de la 12ª edición de Operación Triunfo.

Enol, 26 años, que acaba de lanzar su quinto disco Tutto Passa.

Mayo, 23 años, concursante de la 12º edición de Operación Triunfo y uno de los participantes del Benidorm Fest 2026.

Chiara Oliver, 21 años, también concursante de OT 2023, que ha firmado una primera exitosa gira con La libreta rosa.

Lia Kali, 28 años, uno de los referentes de música urbana entre las nuevas generaciones.

Lucho RK, 25 años, y uno de los artistas de trap y reguetón que llegan pisando fuerte.

Finalmente, la ganadora fue Naiara, la cantante que se dio a conocer como flamante ganadora de Operación Triunfo 2023. "¿Y aquí que se dice ahora? No me esperaba esto", aseguró nerviosa cuando subió a recoger su premio para después agradecer a Los40 el impulso a los que quieren hacerse un hueco en ese mundo. Después, se acordó de todo su equipo "porque si gano algo es por ellos", reconoció a El HuffPost en la alfombra roja minutos antes.

Está claro que "Este futuro tiene futuro", como asegura Moeve, y que apostar por los jóvenes talentos es mirar al mañana con ritmo, energía y positividad.