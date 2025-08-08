Matthew McConaughey pudo ser Jack en 'Titanic', pero cinco palabras hicieron que se quedara sin el papel

Hay actores que pasen los años que pasen siguen ligados a un personaje y en Titanic, considerada durante años la más taquillera de la historia, no iba a ser menos. La cinta tiene asociado en el imaginario colectivo los rostros de Leonardo Dicaprio y Kate Winslet como Jack y Rose. Sin embargo, Matthew McConaughey estuvo a punto de encarnar el papel de Dicaprio.

Las memorias productor Jon Ladau, fallecido el pasado año, se publicarán bajo el título The Bigger Picture próximamente, aunque ya se han filtrado algunos contenidos y avances del mismo. Entre ellos, la prueba que realizó McConaughey y cómo perdió el papel que podría haberle hecho interpretar un personaje icónico.

Según cuenta Landau, hizo una lectura junto a Kate Winslet ante James Cameron y la actriz "quedó cautivada por Matthew, su presencia y su encanto". Sin embargo, el actor hizo la prueba sin modificar su acento de Texas, tras lo que Cameron le pidió modificarlo. La negativa de McConaughey le costó el papel con solo cinco palabras. "No. Así estuvo bien. Gracias", le dijo. "Digamos que ese fue el final de McConaughey en la película", recuerda Landau en sus memorias.

El texano ha hablado en más de una ocasión de los rumores sobre esto que aseguraban que era él quien había rechazado el papel. "Le pregunté a Cameron sobre esto, porque había leído y escuchado muchos rumores que aseguraban que me dieron el papel de Titanic y que lo rechacé. No es cierto. ¡No me ofrecieron ese papel!", reveló en el podcast Literally! with Rob Lowe.

Aunque McConaughey señala que se arrepintió de no haber conseguido el papel que tantos éxitos le cosechó a Dicaprio y que le dio la fama, asegura que se siente orgulloso de preservar su acento.

"Somos grandes contadores de historias en el sur. Me gusta cómo medimos el tiempo. Si nos metemos prisa a nosotros mismos, es por las razones correctas: jamás nos apresuramos en hacer algo si no hay un porqué", señaló sobre los de Texas.