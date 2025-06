Miley Cyrus y el día que ganó su primer Grammy: "Fue superar a Disney y al personaje"

Miley Stewart tenía "lo mejor de los dos mundos", pero Cyrus no se dio cuenta hasta el día que ganó su primer Grammy que "nunca" había admitido ante ella misma lo que le "dolió" no haber sido reconocida por su trabajo. En todo ese tiempo "hubo otros artistas Disney" que sí llegaron a ser nominados en categorías como Mejor artista revelación, como los Jonas Brothers. "Pero eran chicos", considera la cantante.

Así ha hablado en una entrevista con The New York Times, en la que ha hecho un repaso a su carrera. Su primer reconocimiento en forma de Grammy no llegó hasta el pasado 2024, gracias a Flowers, una oda al amor propio. "No es mi única gran canción, pero fue el momento en que me reconocieron por ello", apunta Cyrus.

Uno de los motivos por los que cree que, a pesar de llevar en el panorama musical desde la primera década de los 2000, el reconocimiento haya tardado tanto tiene que ver con que empezó en Disney Channel.

Analizando su propia figura y el impacto de Hannah Montana, a la intérprete de The Climb le parece "totalmente bien" no haber sido nominada a Mejor artista revelación, "pero en cierto momento pensé que era la mejor artista revelación", señala. "Y, si no era la mejor, fue tan impactante para cierta generación que debería haber algún tipo de reconocimiento por eso", esgrime.

Es precisamente este el motivo por el que ganar el Grammy "fue superar a Disney, superar al personaje". A partir de entonces, "avancé muchísimo muy rápido, y no creo que todos pudieran seguir el ritmo", añade.

Los Jonas Brothers, sin embargo, sí que fueron nominados a ese Grammy que Cyrus reclama. Concretamente, en 2008, el mismo año que se estrenó Camp Rock. La ahijada de Dolly Parton considera que responde a que se trataba de hombres. "No tuvieron una especie de desprestigio de sus personajes", opina, frente a la peluca y los trajes que tenía que llevar ella para encarnar a Hannah Montana.

"Recuerdo que se me rompió el corazón porque a los Jonas Brothers les pidieron que actuaran con Stevie Wonder, y yo nunca tuve una oportunidad como esa de niña", recuerda, siguiendo con su análisis. Y eso que a su programa acudieron estrellas de importante renombre, como Dolly Parton y Vicki Lawrence.

Entonces, encontró "la recompensa" en que la "hayan querido" los fans. "Pero cada año, sin que nadie mencionara mi nombre, y yo trabajaba tan duro", recuerda y concluye: "No digo que me lo deban o que lo merezca, pero simplemente me dije '¿qué no estoy haciendo?".