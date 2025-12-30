La OTAN alerta de amenaza rusa y un país responde subiendo la edad de la reserva militar

La OTAN ha vuelto a poner negro sobre blanco una advertencia que en Bruselas ya nadie trata como alarmismo. Según una evaluación conjunta clasificada de la Alianza Atlántica, citada recientemente en Financial Times, Rusia podría estar preparando sus capacidades militares, económicas y de inteligencia para una confrontación directa con Europa en un horizonte de cinco años y, en ese contexto, Finlandia ha decidido mover ficha.

El pasado 22 de diciembre, el presidente finlandés Alexander Stubb firmó una ley que eleva hasta los 65 años la edad máxima para permanecer en la reserva militar. El cambio supone una ampliación notable del marco anterior, que fijaba el límite en los 50 años para la tropa y en los 60 para suboficiales y oficiales, según ha detallado el medio público Yle.

La reforma establece que todos los reclutas, con independencia de su rango, seguirán formando parte de la reserva hasta los 65 años. Además, introduce modificaciones específicas para los mandos superiores: los coroneles, comodores y oficiales de mayor graduación podrán ser llamados a filas sin un límite de edad concreto, siempre que se encuentren en condiciones físicas aptas para el servicio. Al mismo tiempo, el periodo de reserva para suboficiales y oficiales se amplía en cinco años, mientras que solo quienes conserven rango militar participarán de forma regular en entrenamientos de refresco.

El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, ha explicado que durante un periodo de transición de cinco años el tamaño de la reserva crecerá en unas 125.000 personas. Con esta ampliación progresiva, el Gobierno espera que la reserva total del país alcance en torno al millón de efectivos en 2031, una cifra que refuerza de forma significativa la capacidad defensiva de un país con una larga frontera con Rusia.

Desde el Ministerio de Defensa finlandés subrayan que la reforma no afecta al conjunto de la población, sino a un número limitado de ciudadanos con formación militar previa. El objetivo, sostienen, pasa por ampliar la capacidad de las Fuerzas de Defensa y de la Guardia de Fronteras para recurrir a personal experimentado en situaciones de crisis y facilitar, además, la participación voluntaria en tareas de defensa nacional sin restricciones de edad. “Junto con todas las demás medidas para reforzar la defensa, esto envía el mensaje de que Finlandia se ocupa de su seguridad ahora y en el futuro”, ha afirmado Häkkänen.

El movimiento de Helsinki encaja con un clima de creciente inquietud dentro de la Alianza. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido recientemente de que, si China recurriera a la fuerza militar, podría presionar a su “socio menor”, Rusia, para actuar contra Europa, un escenario que obligaría al continente a estar preparado para un ataque de gran escala.

A esta lectura se suman informaciones de Reuters que citan fuentes próximas al Kremlin y que apuntan a que Vladimir Putin mantendría como objetivo estratégico hacerse con el control total de Ucrania y, a más largo plazo, recuperar influencia sobre territorios de Europa del Este que formaron parte de la antigua órbita soviética. Entre ellos figuran los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania—, así como Polonia, Hungría, la República Checa, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Albania y Eslovaquia.