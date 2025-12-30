Va a desayunar a un bar de Sevilla y no se puede creer lo que le cobran por un café y una flauta de jamón

"Se está llenando el centro de Sevilla de pasamontañas". Con esta contundente sentencia ha definido un usuario de X lo que ha tenido que pagar por desayunar en un bar de Sevilla y tomarse un café un una flauta de jamón serrano.

Como se puede ver en el ticket, el café le ha costado 2,20 euros —era con leche semidesnatada— y la flauta de jamón, es decir, un pequeño trozo de pan con jamón a 11,50 euros. En total 13,75.

La publicación lleva en poco más de tres días más de 1.000 'me gusta' y un alcance de más de 200.000 personas, lo que ha suscitado un importante debate sobre los precios en ciudades como Sevilla o Málaga, donde hay mucho turismo.

Como siempre que algo se hace viral en X, el autor del tuit se ha tenido que defender y ha explicado que fue allí a comer por motivos laborales: "Tuve que desayunar allí por motivos de fuerza mayor, laborales en este caso, no por gusto".

Eso sí, siempre hay hueco para un poco de humor en esta red social tan tóxica. "Pues menos mal que fue una flauta si es un trombón tienes que quedar a fregar", le dice uno.

Más polémicos desayunos

Hace unas semanas se viralizó también la queja de unos sevillanos que habían ido a desayunar a un bar en Madrid. "Han venido unos amigos de Sevilla a pasar el finde y hemos bajado a desayunar. 3 desayunos 31.20€. Han mirado la cuenta 3 veces a ver si era verdad, hemos normalizado que un desayuno en Madrid sean 10€ por persona", comentó en X un usuario.

En el desglose de precios se puede ver que tres zumos de naranja cuestan 10,50 euros, tres cafés con leche 5,40 y tres sándwiches mixtos con huevo 13,50. En definitiva, han salido a unos 10 euros por persona, un poco menos que lo que pagó esta persona por desayunar en Sevilla donde los precios suelen ser más asequibles.