Posible ataque de EE UU en Venezuela: una operación sin confirmar, un muelle y una llamada infructuosa entre Trump y Maduro

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos, rebautizado como Departamento de Guerra, han confirmado de momento el presunto ataque a una “gran instalación” vinculada a la supuesta red de narcotráfico de Venezuela que el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó este lunes a las fuerzas estadounidenses en la rueda de prensa posterior a la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Ni el presidente republicano ni su Administración han proporcionado algún detalle sobre la ubicación del objetivo ni tampoco han explicado qué papel jugaría dicha instalación en la presunta red de tráfico de drogas presente en la región. De confirmarse esta operación, después de semanas de escalada de la tensión entre los dos gobiernos y las amenazas de Donald Trump, supondría el primer ataque terrestre de los EEUU en Venezuela desde que Washington iniciara su campaña de operaciones militares en el Caribe.

Trump habló por primera vez de esa supuesta operación el pasado viernes, en una charla en el programa de radio que el millonario John Catsimatidis presenta en su emisora, la WABC de Nueva York. El presidente estadounidense llamó al espacio para hablar con uno de sus seguidores más fieles y, según se puede escuchar en el pódcast The Cats & Cosby Show, se limitó a decir sin aportar detalles ni referencias específicas a Venezuela: “Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos”.

Este lunes, en cambio, el magnate estadounidense ha ampliado ese relato al responder a preguntas de los periodistas, en la rueda posterior a la reunión con Netanyahu. Allí, Trump habló de “una gran explosión” en “la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas” y ha asegurado que Estados Unidos había pasado de atacar las embarcaciones a golpear directamente esa zona: “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Esa área de operaciones ya no existe”, afirmó. Preguntado por quién ejecutó la operación, Trump eludió dar más detalles: “Lo sé, pero no lo voy a decir”, respondió cuando los periodistas le preguntaron si había sido una acción del Ejército estadounidense o de la CIA. Ante la insistencia para saber la ubicación del ataque, se limitó a añadir: “Fue a lo largo del litoral”.

Desde hace semanas, Trump venía advirtiendo de que su Administración daría el paso de atacar objetivos en tierra tras una campaña centrada, hasta ahora, en la interceptación y destrucción de lanchas supuestamente vinculadas al tráfico de drogas. Un operativo que se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas y que ha derivado en un intenso debate en el Congreso estadounidense respecto al uso de la fuerza en esta operación. El Gobierno de los Estados Unidos asegura que tanto Nicolás Maduro como las cúpulas de su Ejecutivo y de sus Fuerzas Armadas son los líderes del llamado Cartel de los Soles, una organización que Washington ha declarado como terrorista, extremo que niega Caracas.

Caracas guarda silencio

Entre la supuesta operación que Donald Trump ha situado en Nochebuena y sus palabras de este lunes, el Gobierno venezolano ha evitado cualquier referencia pública a un posible primer ataque estadounidense en su territorio. Tampoco ha trascendido reacción alguna en privado ni se han difundido informaciones oficiales o independientes que confirmen lo relatado por el presidente estadounidense.

Un silencio que contrasta con el hecho de que este lunes, Donald Trump haya asegurado que haya vuelto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: "Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, dijo el mandatario estadounidense, que no precisó si la conversación se produjo antes o después de la supuesta operación contra el narcotráfico venezolano. Tampoco detalló el contenido de la llamada ni si se abordó la presión militar y diplomática que EEUU mantiene sobre el Gobierno venezolano.

Tampoco este martes de madrugada ha habido alusiones al presunto ataque o a la charla telefónica. En una visita a una comuna agroproductiva en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Nicolás Maduro se ha limitado a decir que la exportación de alimentos será "la nueva fuente de riqueza nacional para divisas" de Venezuela. "Tenemos que empezar a producir alimentos puros, libres de químicos, que nos enferman, y orgánicos al 100 % porque, además, en el mundo están demandando alimento orgánico", afirmó el líder chavista, seguro de que "el mundo entero nos lo va a agradecer y nos los van a arrancar de la mano, y va a ser la nueva fuente de riqueza nacional para divisas", dijo.

El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela, pero en las últimas semanas este sector se ha visto envuelto en una crisis por el anuncio de Trump de bloquear todos los barcos petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, incautando dos buques. Maduro, que tacha estas acciones de "piratería", aseguró la semana pasada que el actual contexto representa una "prueba" para que el país se libere del petróleo y sea "más fuerte como economía".

Lo que sí se ha mantenido vivo es el clima de tensión entre Washington y Caracas. Sin ir más lejos, Nicolás Maduro defendía este domingo que las Fuerzas Armadas de Venezuela están “más preparadas que nunca” tras “27 semanas amenazadas por Goliath”, en alusión a Estados Unidos. “Nuestra Fuerza Militar está desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica”, afirmó en un discurso dirigido a las tropas, aunque sin mencionar en ningún momento el supuesto ataque estadounidense.

Ya este lunes a primera hora, el Ejecutivo venezolano sí informó de una operación propia contra el narcotráfico. Las autoridades anunciaron la destrucción de una aeronave presuntamente utilizada para estas actividades en el municipio de Pedro Camejo, en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana explicó que el aparato fue localizado en una pista clandestina improvisada y declarado “hostil”, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano "Independencia 200".

Nuevo bombardeo en el Pacífico



Mientras tanto, el Ejército de los Estados Unidos continúa con su campaña en el Pacífico oriental contra las embarcaciones supuestamente vinculadas con el narcotráfico y, según el Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM), la madrugada de este martes se ha neutralizado a la presunta narcolancha en otro bombardeo en aguas internacionales. El ataque, que se enmarca en el operativo Lanza del Sur, se ha saldado con la muerte de dos hombres y en el que, según el mensaje que ha publicado el comando estadounidense en la red social X, “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

El mando militar estadounidense aseguró contar con información de inteligencia que confirmaba que “el barco transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones” de este tipo, aunque no precisó si había más tripulantes a bordo ni si hubo supervivientes. Con este último bombardeo, la campaña de ataques en el mar Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones vinculadas, según Washington, al tráfico de drogas eleva a 107 el número de víctimas mortales, en más de una veintena de operaciones militares desarrolladas en los últimos meses.