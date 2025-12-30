Noticias de las que estamos orgullosos, nos sorprendieron o nos encantó dar este 2025

La crisis de la vivienda en España, los casos de corrupción, la destrucción y la firma del acuerdo de paz en Gaza, la elección del nuevo papa, el nuevo disco de Rosalía... Acontecimientos de todo tipo han marcado este 2025 y todos ellos los hemos contado en El HuffPost.

En este momento de echar la vista atrás, hemos querido resaltar aquellos temas que nos han dejado huella personal. Esos con los que hemos sentido un destello de orgullo al haber conseguido sacarlos adelante; esas entrevistas que son un sueño cumplido; esos con los que sentimos que hemos aprendido.

Son, en definitiva, los que nos gustaría que leyera todo el mundo y os invitamos a que no os perdáis:

Una medida de cuidado

El 21 de octubre, el Gobierno aprobó un real decreto para garantizar la atención "intensiva y personalizada" 24 horas al día de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Unas ayudas que, en el caso de alcanzar una fase avanzada, podrían elevarse hasta casi los 10.000 euros al mes. Fue la consecución de una lucha larga (demasiado larga) por parte de esas 4.000 personas con ELA que han estado años reivindicando su derecho a no ser unos marginados dentro del sistema sanitario.

En El HuffPost hemos hablado en estos últimos años con distintos pacientes con ELA como Jordi Sabaté o Noemí Sobrino, que han reivindicado su derecho a vivir una vida digna. O con Fernando Martín, presidente de la Asociación ConELA. Él nos trasladaba el pasado octubre la alegría de su asociación y de las personas a las que representan a la hora de ver aprobado este real decreto. "Las administraciones están entendiendo que las personas con ELA, y otras con procesos similares, pueden tener un proyecto de vida por encima de un proyecto de muerte", aseguraba. Javier Escartín

Educación por la igualdad

A pesar de cumplirse 25 años del matrimonio igualitario, las generaciones que ya han nacido en igualdad del colectivo LGTBIQ+ no parecen ser las más concienciadas. Basta con ver algunos vídeos en TikTok o escuchar según qué comentarios en grupos de chavales jóvenes para ver que “maricón” o “travelo” han vuelto a ser un insulto. De ahí me surge una preocupación por escribir este tema y saber qué está pasando con una futura generación que tendría que tener una mentalidad. Me impactaron las palabras de profesores y referentes LGTBI como David Armenteros, profesor y vicepresidente de FELGTB, quien ha recordado que en sus 10 años en las aulas ha visto cómo se intensifican los insultos al colectivo.

Sin embargo, me quedo con la esperanza, con la capacidad de estos docentes de transmitir las realidades del colectivo LGTBIQ+ más allá de una charla formativa o un contenido ajeno, sino introduciéndolo en algo tan sencillo como un problema de matemáticas o ante sus propias preguntas, cuestionarles su discurso, porque en la educación hay una puerta abierta a la igualdad. Marina Prats

Todo un fenómeno

A David Uclés le conocí en el Pabellón Europa de la Feria del Libro de Madrid. Allí estaba para hablar de su libro, La península de las casas vacías, y su charla resultó tan brillante y divertida como lo es su novela, convertida en el fenómeno literario del año. Cerré la entrevista con él solo unos días después sin ser consciente de que la bola David Uclés no había hecho más que empezar a rodar y que él se iba a convertir en uno de los personajes del año, por su talento y su creatividad, pero también por su cercanía y empatía. A día de hoy, La península de las casas vacías lleva 28 ediciones y ha vendido más de 250.000 ejemplares. Mila Fernández

El 'Abu' en Dabi

¿Quién podía imaginarse todo lo que ha pasado con la familia real española? Pues sí, ocurrió. El antaño querido y adorado Juan Carlos I comenzó su caída en desgracia cuando besó el suelo en Botsuana en 2012. Dos años después perdió la corona, y en 2020 descendió a los infiernos cuando los escándalos provocaron una situación insostenible. Se exilió en Abu Dabi bajo la protección de la familia gobernante en el emirato para iniciar una etapa menos discreta de lo que gustaría en La Zarzuela. Cinco años después de que saliera de España, quien esto escribe apareció en el HuffPost.

En mi primer día en esta redacción se me invitó a participar junto a Sergio Coto en un reportaje sobre cinco frentes del rey emérito en este lustro de exilio. Experiencia sobre el protagonista de la noticia y su familia tengo, así que acepté encantado y el resultado fue este. Fue el primero de muchos en esta nueva etapa tan ilusionante. Guillermo Álvarez

Entrevista en exclusiva a Pablo Ibar

Un testigo puede dar un giro de 180º al caso de Pablo Ibar. Tras más de 31 años encarcelado en Estados Unidos, 16 de ellos en el corredor de la muerte, por un crimen en el que todavía hoy sigue sin tener una prueba que lo incrimine directamente, el español sueña con la posibilidad de revertir la condena a cadena perpetua que cumple y poder volver a ser libre. La novedad se conoció el pasado mes de junio y, desde El HuffPost, pudimos entrevistar a Ibar en exclusiva desde la cárcel de South Bay en la que se encuentra. Fue gracias a la intermediación de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo.

El hijo del mítico pelotari vasco Cándido Ibar nos reconoció que no pierde la esperanza de que la verdad salga a la luz y pueda demostrar su inocencia, aunque aseguró que "nunca va a confiar en los jueces de Broward County" que le han condenado una y otra vez. En el plano personal y profesional, que en El HuffPost hayamos sido los primeros en hablar con Ibar semanas después de que se conociera esta novedad fue el culmen del seguimiento del caso que llevo haciendo desde 2017. Alfredo Pascual

La serie del año y un problema presente y futuro

La serie Adolescencia ha sido una de las grandes producciones del año, ya no por su calidad técnica sino porque el tema que trata, al menos para mí, es fundamental para entender el presente, el futuro y un sentimiento de época que marcará generaciones. Stephen Graham ha logado un acercamiento empático que pocas veces se consigue, donde uno puede llegar a ponerse en la piel de todos sus protagonistas, los comprenda o no.

Una vez vista la serie, y después de investigar durante mucho tiempo a todo ese manojo de influencers de la manosfera que se aprovechan de jóvenes hombres como Jamie, quise hablar con, para mí, una de las personas que mejor y más entiende la proximidad cada vez mayor de los hombres jóvenes a posiciones machistas y de ultraderecha, el profesor de Estudios sobre la Infancia y la Juventud en la Universidad de Estocolmo e investigador sobre extremismo Lucas Gottzén. De esa conversación, este artículo, que trata de plantear que el problema no es Jamie, el protagonista de Adolescencia, sino quienes se aprovechan de él y de la soledad de los jóvenes. Héctor Juanatey

El año de Gaza

La actualidad internacional, aceleradísima y enloquecida en los últimos años, da poco espacio para el reposo. En el caso de Palestina, la urgencia arrolla especialmente, cuando en estos tiempos lo vital es entender que la actual crisis no empezó el 7 de octubre de 2023 con los atentados de Hamás, sino hace casi 80 años, con la partición del territorio. Aparte de poner contexto a los acuerdos mal llamados de paz entre Gaza e Israel y sus lagunas, destacaría el reportaje que publicamos sobre el Gran Israel, una pretensión de fe enraizada en el judaísmo y que hoy es un plan político de control del territorio y los recursos. Cómo crecen los asentamientos en Cisjordania y el este de Jerusalén, cómo parte del Gobierno de Tel Aviv pretende reocupar Gaza, qué cambios legislativos se están haciendo para dar carta de naturaleza a una violación del derecho internacional y hace inviable la solución de dos estados. Carmen Rengel

Cuando la luz es vital

Es una noticia que nunca había pensado hacer. Nadie se esperaba un apagón total en España. Lo que vivimos el pasado 28 de abril fue difícil de explicar con pocas palabras, pero no es nada comparado con lo que vivieron las personas que necesitan estar conectados para seguir con vida. Es el caso de Jordi Sabaté Pons, activista y paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o el de Urbano González, otra de las caras más visibles de la ELA. "No tener luz para los enfermos de ELA es sinónimo de muerte. La luz nos mantiene vivos a seguir respirando", aseguró Pons. Una realidad que viven a diario, pero que, con el apagón, se ha puesto de manifiesto. Una dependencia total de la luz para poder seguir vivos. Sergio Coto

Superhéroe dentro y fuera de la música

"Todos quieren a un superhéroe, que les arregle lo que ellos no pueden…". Casi 16 años separan a aquellas líneas de estas que escribo. No son mías aunque me hayan acompañado tantas veces en los cascos y en sus obligatorios tarareos. Son de quien fue mi superhéroe en la adolescencia, una de esas voces que me llevaron a mí a entender que todos podíamos ser héroes empuñando un bolígrafo. Domingo Antonio Edjang Moreno, a quien sin duda conocerán por su a.k.a. de rapero, El Chojín.

Este año, en El HuffPost tuve la oportunidad de entrevistar a quien fue mi ídolo, una sensación extraña de orgullo, reto y sueño cumplido. Pero al principio, con un gran temor de que al estrechar aquella mano, El Chojín real no estuviera a la altura de mi recuerdo en la memoria, del altar que ocupa en ella. Ese irracional miedo se disipó en cuestión de segundos. Era exactamente igual fuera de cámara que ante ella. El calor que desprendía cada uno de sus cortes, cada outro, hasta los interludios era real en persona.

Hablamos de Balance, un trabajo increíble que nos ha ido acompañado todo el año, pero sobre todo, hablamos de principios. Por eso el titular que encabezó la entrevista no hablaba de egotrip, ni era un titular genérico sobre qué pasa con eso del trap. "Lo que estamos viviendo en Palestina es la mayor vergüenza de mi generación", dijo, condenando el genocidio ante el que otros grandes del hip-hop callaron, callan y callarán. Dicen que no todos los héroes llevan capa, pero quizás lo más importante es que algunos no la cuelgan nunca. Antón Parada

El 'Huff', con el deporte inclusivo

A veces la realidad sí te da soplos de alegría en un mundo tan hostil. España celebró, este 2025, su primer Mundial oficial para deportistas con discapacidad intelectual desde 2008. Para los protagonistas, deportistas y organizadores, y para todos los que entendemos el deporte como ‘algo más’ que mera competición, lo ocurrido en Torrevieja a comienzos de diciembre tiene un valor infinito.

El HuffPost, como orgulloso medio colaborador, y este servidor pudimos vivir de primera mano el día a día de la selección española, una 'familia' que compagina lo deportivo, lo humano y, sí, lo combativo contra los prejuicios que aún persisten para con el deporte inclusivo. Sentirlo, contarlo y ayudar a expandirlo es algo que me quedo para siempre, como pude expresar en este reportaje desde dentro. Miguel Fernández Molina

Una entrevista de cine

Cuando se estrenó Sirāt en el mes de junio la película ya venía con el aval del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, pero pocos esperaban que la cinta de Óliver Laxe fuera a triunfar en Estados Unidos como lo está haciendo. Sirāt ha recibido el respaldo de la crítica y ha entrado en la shortlist en cinco candidaturas para los próximos Oscar, algo poco habitual para una película internacional. Entrevisté a Óliver Laxe sin prisas y en plena de ola de calor en Madrid pocos días antes del estreno en España y fue un placer escucharle hablar de su proceso creativo y sus reflexiones no solo sobre Sirāt sino sobre el cine, la falta de referentes para los jóvenes o el respeto por los espectadores. Uxía Prieto

Resurgir de las cenizas...

El 19 de septiembre de 2021 entró en erupción el volcán de La Palma, un suceso catastrófico que cambió para siempre la realidad de la isla bonita y sus habitantes. Desde entonces, la vida en contenedores, los lugares inhabitables por la presencia de gases y una reconstrucción que parece no tener fin protagonizan el día a día de vecinos e instituciones. Como ocurre en muchas tragedias, el olvido termina por imponerse con el paso del tiempo. Sin embargo, cuatro años después, gracias al trabajo de numerosos medios de comunicación y, esencialmente, al empeño inagotable de la población isleña, se ha conseguido volver a poner sobre la mesa un recuerdo que no debe perderse.

Desde El HuffPost hablamos durante el mes de septiembre con Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo Insular de La Palma; Nieves Lady, consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias; el Ministerio de Política Territorial del Gobierno; así como con personas directamente afectadas por la erupción, negocios y biólogos. Todos relataron lo que vivieron, cómo se encuentran en la actualidad y las promesas que aún no terminan de cumplirse. Emoción, lágrimas, pesadillas... Hacer este reportaje supuso transitar por el camino del dolor con la vista puesta en la esperanza, con la vocación de aportar un pequeño grano de arena para mejorar la situación del lugar que sufrió la primera tragedia de la década y que la isla logre resurgir de sus cenizas.

En el último Pleno del año, el Congreso aprobó una bonificación del 60 % del IRPF para los ciudadanos de la isla, así como un gasto adicional de 100 millones de euros con cargo al superávit del Ejecutivo autonómico. A veces las cosas sí pueden cambiar y, de vez en cuando, tenemos el mejor oficio del mundo. Diego Alonso Peña

... y tras la DANA

Este octubre se conmemoró el primer aniversario de la DANA y quiero destacar la cobertura de Diego Alonso y Sergi González, que visitaron algunos de los lugares más afectados para traernos historias como la de Sussana. Ella es la dueña de una peluquería de Massanassa; un vídeo grabado allí cuando empezó a entrar el agua impactó entonces... y, personalmente, me impresionó escuchar su testimonio. Elena Santos