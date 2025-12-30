Laura, enfermera y estudiante de Medicina: "Un médico sabe menos que un enfermero  de nutrición"

"Sabe menos un médico que un enfermero", ha asegurado Laura, enfermera y estudiante de Medicina en una entrevista en el canal de TikTok de Arturo Zarzalejo (@zarzalejox). Y pone el ejemplo de la nutrición: "En enfermería tienes Nutrición en el primer curso y luego Dietética y Dietoterapia, que es el nutrición enfocada a las enfermedades, es decir, la dieta para un diabético, para un enfermo renal, para un niño, para una embarazada,

Además, prosigue esta enfermera, en tercero de la carrera de enfermería es estudia "educación para la salud, que engloba todo, desde la nutrición a cómo le tienes que decir al paciente todo". Preguntada respecto a algunos médicos de familia, de atención primaria, que aconsejan dietas de 1.500 Kcal. y te ven cada mes para hacer un seguimiento, esta profesional opina que no es generalizable, sino que "eso tiene que ver con ser buen o mal profesional".

Pero, aparte de quién sabe más de qué lo que sí diferencia estos dos tipos de estudios en España es el enfoque. Mientras los estudios de Medicina están pensados, lógicamente, al diagnóstico, los de enfermería hacen más hincapié en el cuidado integral. Además la carrera de Enfermería tiene más parte práctica y es más corta, dura cuatro años (es decir, hay que superar 240 créditos ECTS), mientras que el Grado de Medicina dura seis (es decir, 360 créditos ECTS), sin contar la etapa de la especialidad.

Y es que, por lo general, las funciones principales a las que está enfocado el ejercicio de la Medicina consisten en diagnosticar y prescribir tratamientos, mientras que Enfermería están más enfocadas a los cuidados del paciente, la administración de medicamentos, así como su acompañamiento. Es decir, el enfoque de ambos oficios pretende ser complementario, aunque los dos son pilares esenciales en el sistema de salud español.