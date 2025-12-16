Ruslan, joven español de repartidor en Suiza: "Puedo llegar a 4.000 euros al mes, eso sin contar las propinas"

Hay vídeos que no necesitan música épica ni giros de guion. Basta una nómina, un móvil y alguien dispuesto a hacer cuentas en voz alta. Eso es exactamente lo que hace Ruslan en uno de sus últimos vídeos de TikTok, donde explica cuánto gana como repartidor de Just Eat en Suiza y por qué, visto lo visto, no le parece un mal punto de partida.

Ruslan, que publica en la red social como @ruslanensuiza, cuenta que empezó a trabajar hace “dos o tres semanas” tras apuntarse a través de Randstad, una empresa de trabajo temporal. El proceso, según explica, resulta sorprendentemente sencillo: “No necesitas tener permiso para que te contraten”. La condición llega después y no es menor: “El único requisito es que tienes que comprar una bicicleta eléctrica”, dice antes de enseñar la suya, con la chaqueta naranja de Just Eat puesta y rodeado de bicis en un aparcamiento.

El núcleo del vídeo llega cuando muestra su primera nómina, correspondiente al trabajo realizado en noviembre. Ruslan detalla que trabajó 21 horas y enseña la cifra neta que ha cobrado: 507,15 francos suizos. “Aquí tenéis lo que he ganado neto. Esto por 21 horas así”, explica, dejando que el número haga su parte del trabajo.

A partir de ahí, el vídeo entra en modo calculadora. Ruslan extrapola el salario sin rodeos: “Si calculáis un poquito, 40 sale a 1.000, eso es a la semana, cuatro semanas en el mes, 4.000, un poquito más”. Y subraya un matiz clave antes de que nadie se embale: “Eso es sin contar las propinas”.

Según añade, las propinas rondan “unos 50 francos más”, que se abonan al mes siguiente, además de lo que recibe en efectivo durante los repartos. No hay promesas de vida de lujo ni discursos grandilocuentes sobre emigrar. Ruslan cierra el vídeo con una frase que resume todo el planteamiento: “Sinceramente, creo que para empezar, nada mal”.