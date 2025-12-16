Louis Ducruet, hijo de Estefanía de Mónaco, golpeado por un escándalo: "Tuve miedo por mi vida"

Louis Ducruet ha sido noticia por un acontecimiento alegre, el primer cumpleaños de Constance, su segunda hija, pero también por un suceso desagradable que acabó en los tribunales. Todo ocurrió el 9 de diciembre de 2025 cuando el hijo de Estefanía de Mónaco sufrió una agresión por parte de otros dos hombres.

El delito fue cometido en el partido de Champions disputado entre el AS Monaco y el Galatasaray en el Estadio Louis II del principado. Tres días después de aquello, el sobrino de Alberto de Mónaco y un amigo que también fue agredido denunciaron lo ocurrido. Hubo una tercera persona amiga del hijo de la princesa Estefanía que no quiso acudir ante la Justicia por temor a represalias.

Como señala Monaco-Matin, los hechos ocurrieron en el palco vip del estadio, donde se encontraban Ducruet y sus amigos y los dos hombres condenados, dos aficionados del equipo turco que viven en Francia. De acuerdo con la información del tribunal, durante el partido hubo altercados verbales y ya un acercamiento físico que en ese momento no llegó a nada.

Louis Ducruet, Estefanía de Mónaco, Alberto de Mónaco y Camille Gottlieb en el Festival de Circo de Mónaco 2024. Getty Images

Lo peor sucedió cuando acabó el partido. Los amigos del hijo de Estefanía de Mónaco se dirigían a los baños cuando uno de los agresores condenados dijo algo en turco que los otros interpretaron como agresivo, lo que provocó que estallara la pelea física.

Si bien no había cámaras que pudieran dar testimonio de lo ocurrido, un voluntario de la Cruz Roja de Mónaco ofreció información, a lo que se sumaron los partes médicos. En el caso de Ducruet, el suceso provocó que recibiera una baja médica de entre dos y cuatro días.

Los aficiones del Galatasaray fueron condenados

"Quería evitar que la pelea se intensificara, así que lo agarré por detrás, por el pecho, no por el cuello, para que dejara de atacar a mi amigo. Me dieron puñetazos en la cara, el pecho y los brazos. Los guardias de seguridad y otros simpatizantes turcos intervinieron en el momento justo porque, cuando bajé la guardia, vi al hijo con el puño cerrado, listo para golpearme. Temí por mi vida porque si me hubiera dado ese golpe, me habría dejado inconsciente en el suelo. Tenía miedo de que me lincharan", declaró el sobrino del príncipe de Mónaco.

Por su parte, uno de los aficionados del equipo turco declaró en sede judicial que había actuado en defensa propia después de que uno de los amigos del hijo de la princesa Estefanía se hubiera acercado de forma agresiva y el propio Ducruet le hubiera agarrado por el cuello.

Sin embargo, se falló a favor de Louis Ducruet y su amigo. Como consecuencia, los dos aficionados del equipo turco han sido condenados a dos meses de cárcel, tres años de prohibición de entrada a Mónaco y el pago de 1000 euros a cada una de las víctimas agredidas por lesiones, violencia y agresión intencionada.