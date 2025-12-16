Una británica confiesa cuál es su bebida preferida de España: "​Es mi favorito, es muy español"

La popular creadora de contenido en TikTok @annainbarcelona es una joven británica que reside en Barcelona y que acostumbra a mostrar a sus más de 150.000 seguidores cómo es su día a día en la capital catalana. Enseña costumbres típicas, la gastronomía, lugares turísticos o cualquier tipo de detalle que le pasa y que para ella es raro o cuanto menos diferente.

En los últimos días ha querido fijarse en tres bebidas que se toma en España con mucha frecuencia y que en Reino Unido no se ven tanto, o se ven de forma diferente. "¿Te quieres sentir más español? Pídete esas tres bebidas super españolas", ha afirmado la joven antes de empezar a enumerarlas y justificar el motivo por el que las ha elegido.

El primero que ha querido seleccionar es el vermú. "Es mi favorito, es muy español", ha comenzado diciendo. "Un domingo de vermú me encanta, es típico y está muy rico, pruébalo si no lo has probado", ha asegurado.

Ahí es cuando la creadora de contenido anglosajona ha explicado la diferencia que hay entre cómo se toma en su país de origen y aquí en España: "En Inglaterra se bebe en cócteles, pero aquí en España se bebe solo, en vasos grandes en los que hay una oliva y una rodaja de naranja. Está buenísimo".

Habla del tinto de verano y del licor de hierbas

Si el vermú ha sido su primera opción, la segunda es el tinto de verano. "No la sangría", ha apostillado. Aunque ha matizado que ahora en invierno ya no se toma tanto, ha asegurado que si hace un día soleado y apetece también se puede tomar.

"Es vino tinto con Casera y está rico", ha señalado. Lo ha descrito como una bebida que "es barata y está mejor que la sangría con toda esa fruta".

Por último, la tercera bebida que ha querido destacar es el chupito de hierbas: "Cuando se acaba la comida y quieres irte pídete un licor de hierbas. Es un licor verde amarillo y sabe a hierbas y es muy típico".