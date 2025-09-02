Muere el actor Graham Greene, de 'Bailando con lobos', a los 73 años

El actor Graham Greene, quien dio vida al sioux 'Ave que patea' en la película Bailando con lobos, ha fallecido este lunes a los 73 años, según informa Deadline. El canadiense estaba ingresado en Toronto y sufría una larga enfermedad.

"Fue un gran hombre con moral, ética y carácter, y lo echaremos de menos eternamente", señaló al citado medio su agente, Michael Greene. "Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo", añadió en referencia a la anterior representante del intérprete, fallecida en 2013.

Nacido en la reserva de Six Nations en Ontario (Canadá), Greene fue un pionero entre los actores indígenas, se inició en el mundo de la interpretación en los años 70, dando sus primeros pasos en el teatro después de probar distintos trabajos. Protagonizó distintas series y películas como Running Brave (1983) y Powwow Highway (1989), pero no fue hasta 1990 cuando le llegó la fama internacional de la mano de la cinta de Kevin Costner.

El western donde encarnó a 'Ave que patea' recibió 12 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Greene como Mejor Actor de Reparto. Finalmente, el filme logró siete estatuillas, entre ellas la de Mejor película.

Con este hito hizo historia entre los actores indígenas, considerado como referente. Tras este papel, tuvo varios roles secundarios en grandes producciones de Hollywood. En 1994 participó en Maverick con Mel Gibson y Jodie Foster; en La Milla Verde junto a Tom Hanks en 1999 e incluso participó en La Saga Crepúsculo: Luna Nueva en 2009, donde dio vida a Harry Clearwater, miembro del consejo de la tribu Quileute, a la que pertenecía Jacob.

Más allá de su nominación al Oscar, Greene ha recibido premios Grammy, Gemini y Canadian Screen, y fue nominado al Independent Spirit. En su país ha sido reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá y este 2025 recibió el Premio del Gobernador General a las Artes Escénicas.