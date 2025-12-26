Buenafuente avisa de que "los malos están ganando", le preguntan quiénes son "los malos" y da una respuesta inapelable 

El humorista Andreu Buenafuente, Premio Nacional de Televisión y ganador de varios Premios Ondas, ha dado una respuesta inapelable cuando el pianista James Rhodes le ha preguntado "quiénes son los malos" en el mundo actual.

"Si estás apático ganan los malos y, cuidado, que los malos están ganando y todavía no ha termiado el partido. Yo tengo fe en que remontemos al final del partido", ha señalado Buenafuente durante una entrevista con Rhodes en el programa de la Cadena Ser En Clave de Rhodes.

En ese momento, el músico le ha preguntado directamente "quiénes son los malos" y Buenafuente se ha pronunciado sin paños calientes: "Cada uno tiene sus malos. Para mí, los intolerantes, los neofascistas, la gente que va contra unos derechos básicos adquiridos y que se han infiltrado en la democracia para destruirla desde dentro".

"Más claro imposible", le ha contestado el pianista en esa entrevista, en la que Buenafuente también ha explicado la importancia que tiene, a su juicio, ayudar a quienes lo necesitan.

"Soy un privilegiado"

"Creo que soy un privilegiado que goza de un estatus y de unos medios y de unos ingresos y una repercusión que no tiene la mayoría y eso se me convierte en necesidad de tener que apoyar algo. Bien pensado, bien planificado hasta cierto punto, pero tienes que comprometerte un poco socialmente", ha reflexionado el humorista.

"No lo hago por impostura, hay muchas teorías sobre eso también, pero intento no caer ahí. Sabes que hay turismo humanitario, a veces un ego. Yo hago muchas cosas que no trascienden y me encanta hacerlas, pero yo tengo que ayudar. Yo siempre digo que, el que gana más, tiene que devolverlo un poco", ha insistido.

"Igual tienes una amiga que no puede pagar el alquiler"

Buenafuente ha explicado en ese sentido que "hay muchas líneas de apoyo". Unas, por ejemplo, "que buscan impacto" y ahí ha dicho que ahora está "con Open Arms a tope".

"Hay que estar por la lucha humanitaria contra Israel en Palestina, hay cosas que son de cajón humanitario, no puedes girar la cabeza. Pero luego quiero aprovechar para decir que hay una ayuda que no trasciende que tenemos. Yo ayudo a amigos, a amigas, que pasan por algún problema y sé que mi ayuda, que tampoco es la bomba, puntual en un gesto, en contacto, les saca del problema", ha admitido.

"También hago eso. Creo que cerca tenemos una cotidianeidad muy necesitada también. Cuidado con eso, que estás fuera, pero igual tienes una amiga que no puede pagar el alquiler. No tanto dar dinero como qué puedo hacer por ayudarte", ha reiterado Buenafuente.