Mercadona anuncia para el 9 de enero la noticia que una multitud de clientes estaban reclamando
A finales de noviembre empezaron las quejas. 

Rodrigo Carretero
El interior de un supermercado de Mercadona.GETTY

La cadena de supermercados valenciana Mercadona, que tiene la mayor cuota de mercado en España con un 26,6% según Kantar Worldpanel, ha anunciado una noticia para el 9 de enero que una multitud de clientes le venía reclamando desde hace semanas.

Se trata de algo muy relacionado con sus populares hummus en todas sus variantes, un producto que casi ningún cliente podía encontrar en sus estantes desde prácticamente finales de noviembre.

La compañía ha explicado en reiteradas ocasiones que esa falta de suministro se debía a "una incidencia en las instalaciones" de su fabricante, Rensika, y señalaban que estaban trabajando "en restablecer el servicio lo antes posible".

Una vuelta de forma progresiva

En los últimos días, con la incidencia del proveedor ya resuelta, el hummus ha ido volviendo de forma progresiva a los distintos supermercados de Mercadona y son muchos los clientes que han celebrado ya ese regreso.

Sin embargo, el producto no ha llegado todavía a todas las zonas de España. En cualquier caso, Mercadona ha anunciado que "a partir del 9 de enero aproximadamente" ya se podrá encontrar en todas las tiendas del territorio nacional. 

Mario Sánchez Rosagro, especialista en nutrición y seguridad alimentaria, ha analizado en alguna ocasión la composición de este popular hummus de Mercadona para dictaminar si ese alimento es tan saludable como muchos consumidores creen.

Sería mejor con mayor porcentaje de garbanzo 

Según decía en un vídeo el experto, no es tanto así "porque de garbanzo lleva un 59%": "Es una cantidad que a mí a priori me resulta escasa, sobre todo porque otras marcas están en torno al 70 o 75%".

Lo cierto es que hay marcas que están por encima del porcentaje del de Hacendado, pero otras tantas también están por debajo. Por ejemplo, el de Carrefour contiene un 69,5% y el de Alcampo un 68%. Pero el de Lidl cuenta con un 54%, al igual que la opción de Aldi. El de Mercadona estaría, por tanto, en una banda media.

Con más aceite de oliva, mejor

Sánchez señalaba que, además, el segundo ingrediente es aceite de girasol: "Si bien no es un aceite como para morirse, para demonizarlo, no es el mejor aceite del mundo. Sobre todo porque aquí lleva una cantidad de 25,8 gramos de grasa, que la mayoría van a venir del aceite, y sube mucho el número de calorías".

En este sentido, el experto afirmaba que aumentando el porcentaje de garbanzo "conseguiríamos un producto más saludable sin arriesgar mucho el sabor". Además, señalaba que también lleva aceite de oliva, pero en una cantidad "mucho más pequeña".

En cualquier caso, Sánchez subrayaba que siempre va a ser mejor tomarse ese hummus con unos picos integrales o unas zanahorias que comer una hamburguesa, un perrito caliente o una pizza.

