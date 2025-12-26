Zelenski anuncia una cumbre próxima con Trump: "Mucho se puede decidir antes de Año Nuevo"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asiste a una conferencia de prensa durante la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, el 18 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no quiere que decaiga el esfuerzo negociador para acabar con la ocupación rusa de su país. Por eso, en un contexto de reuniones aún improductivas, ha hecho público su plan de 20 puntos para solventar la contienda y ha presionado hasta poder anunciar, a primera hora de este viernes, que va a reunirse en breve con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el impulsor imperfecto de los contactos.

Este nuevo encuentro con su homólogo estadounidense tendrá lugar en "un futuro cercano" o "próximamente", según las traducciones de ucraniano que hace la prensa internacional, pero, en cualquier caso, hay prisa. El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, ha confirmado la posibilidad de que este encuentro tenga lugar pronto durante una serie de contactos con la parte estadounidense, en el proceso arrancado en febrero pasado y que aún no ha dado frutos.

"No vamos a desperdiciar un solo día", ha apuntado Zelenski. "Hemos acordado reunirnos al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano. "Mucho se puede decidir antes de Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!", ha aseverado, según un mensaje difundido en su cuenta de Telegram.

El jueves, Zelenski ya mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump, marido de Ivanka. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".

Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", expresó.

De cesiones y propuestas

Esta noche, Zelenski ha dicho, además, dijo que estaría dispuesto a retirar las tropas del corazón industrial del este del país como parte de un plan para poner fin a la guerra de Rusia, si Moscú también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales. La propuesta ofrece otro posible compromiso sobre el control de la región del Donbas, que ha sido un importante punto de fricción en las negociaciones de paz.

Zelenski afirmó que EEUU propuso la creación de una "zona económica libre", que, según él, debería estar desmilitarizada. Sin embargo, no estaba claro qué implicaciones tendría esa idea para la gobernanza o el desarrollo de la región. Un acuerdo similar podría ser posible para la zona circundante a la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso. Añadió que cualquier plan de paz debería someterse a referéndum.

Rusia no ha dado indicios de que aceptará ningún tipo de retirada del territorio que ha confiscado. De hecho, Moscú ha insistido en que Ucrania renuncie al territorio restante que aún controla en el Donbás, un ultimátum que Kiev ha rechazado. Rusia ha capturado la mayor parte de Luhansk y alrededor del 70% de Donetsk, las dos zonas que conforman el Donbás.

Al ser preguntado sobre el plan, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el miércoles que Moscú decidiría su postura basándose en la información recibida por el enviado presidencial ruso, Kirill Dmítriev, quien se reunió con enviados estadounidenses en Florida durante el fin de semana. Peskov se negó a dar más detalles.

Los negociadores estadounidenses han mantenido conversaciones separadas con Ucrania y Rusia desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó el mes pasado un plan para poner fin a la guerra , una propuesta que, según muchos, favorece a Moscú, que invadió a su vecino hace casi cuatro años. Desde entonces, Ucrania y sus aliados europeos han trabajado para acercar el plan a la postura de Kiev. Zelenski reconoce que determinar el control de la región del Donbas es "el punto más difícil".

Mientras tanto, en el proyecto de la central nuclear de Zaporiyia, EEUU ha propuesto crear un consorcio con Ucrania y Rusia, en el que cada parte tendría una participación igual. Kiev respondió con una propuesta para una empresa conjunta entre los dos países, en la que los estadounidenses podrían decidir cómo distribuir su parte, incluso dando una parte a Rusia.

Zelenski reconoció que Washington aún no ha aceptado las contrapropuestas de Ucrania. "Pero hemos acercado significativamente la mayoría de las posturas", dijo Zelenski. "En principio, el resto del consenso en este acuerdo se ha alcanzado entre nosotros y ellos".

Militares de la 148ª Brigada de Artillería Separada de Zhitomir de las fuerzas de Ucrania disparan un obús contra tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, el 23 de noviembre de 2025. Anatolii Stepanov / Reuters

Las mayores dificultades

La creación de una zona económica desmilitarizada en el Donbas requerirá discusiones difíciles sobre hasta dónde deberán retroceder las tropas y dónde se estacionarán las fuerzas internacionales, dijo Zelenski esta noche, añadiendo que esto debería discutirse a nivel de líderes.

El borrador de trabajo entre Estados Unidos y Ucrania también propone la retirada de las fuerzas rusas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Járkov. Zelenski prevé que se puedan desplegar fuerzas internacionales en ciertos puntos de la línea de contacto dentro de la zona para supervisar la implementación del acuerdo.

Ucrania también propone que la ciudad ocupada de Energodar, que es la ciudad más cercana a la central eléctrica de Zaporizhia , se convierta en una zona económica libre desmilitarizada, dijo el mandatario. Este punto requirió 15 horas de discusiones con EE.UU., dijo, y no se llegó a ningún acuerdo.

Por ahora, EEUU propone que la planta sea operada conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y Rusia, y que cada parte controle una participación del 33% en la empresa, un plan que Zelenski calificó de "no del todo realista". "¿Cómo es posible que después de todo esto haya comercio conjunto con los rusos?", preguntó.

"¿Cómo es posible que después de todo esto haya comercio conjunto con los rusos?"

En lugar de eso, Ucrania propuso que la planta sea operada por una empresa conjunta con EEUU en la que los estadounidenses puedan determinar independientemente cómo distribuir la energía de su participación del 50%. Zelenski dijo que se necesitan miles de millones de dólares en inversiones para que la planta vuelva a funcionar, incluida la restauración de la presa adyacente.

El borrador de trabajo garantiza que Ucrania recibirá garantías de seguridad sólidas que obligarían a sus socios a actuar en caso de una nueva agresión rusa. Esto reflejaría el Artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque armado contra un miembro de la alianza constituye un ataque contra todos.

Zelenski afirmó que un documento aparte con Estados Unidos detallará estas garantías. Detallará las condiciones bajo las cuales se brindará seguridad, en particular en caso de otro ataque ruso, y establecerá un mecanismo para supervisar cualquier alto el fuego. El documento se firmará con el acuerdo principal para poner fin a la guerra, añadió. "Estados Unidos considera que este es un paso sin precedentes hacia Ucrania. Creen que están ofreciendo sólidas garantías de seguridad", afirmó.

El borrador contiene otros elementos, como mantener el ejército ucraniano en 800.000 efectivos en tiempos de paz y convertir a Ucrania en miembro de la Unión Europea en una fecha específica. Limitar el tamaño del ejército ucraniano es una exigencia clave de Rusia.

El documento también propone acelerar un acuerdo de libre comercio entre Ucrania y EEUU, que quiere el mismo acuerdo con Rusia, avanzó Zelenski. Ucrania desearía recibir un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo y un sólido paquete de desarrollo global que incluiría la creación de un fondo de desarrollo para solicitar inversiones externas en las industrias de Ucrania.

Otros puntos incluyen la recaudación de fondos para la reconstrucción de Ucrania, con el objetivo de atraer 800.000 millones de dólares a través de capital, subvenciones, préstamos y contribuciones del sector privado.

El borrador de la propuesta también exige que Ucrania celebre elecciones tras la firma del acuerdo. El mandato de cinco años de Zelenski estaba previsto que finalizara en mayo de 2024, pero las elecciones se aplazaron debido a la invasión rusa .

Ucrania también pide que todos los prisioneros tomados desde 2014 sean liberados de inmediato y que los detenidos civiles, los presos políticos y los niños sean devueltos a Ucrania.

En otros acontecimientos, una explosión en Moscú el miércoles mató a tres personas, incluidos dos oficiales de policía, dijeron investigadores rusos, días después de que un coche bomba matara a un general de alto rango no muy lejos de allí.

Un funcionario de la agencia de inteligencia militar de Ucrania, conocida como GUR, declaró a The Associated Press que el ataque se había llevado a cabo como parte de una operación de la agencia. Otro funcionario de la agencia afirmó que los agentes de policía habían participado en la guerra de Rusia en Ucrania, sin proporcionar detalles. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.