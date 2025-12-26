Malú publica una foto de su comida de Navidad y llama mucho la atención

La cantante Malú ha sorprendido a todo el mundo este día de Navidad al publicar una foto en su perfil de Instagram, donde tiene más de 1,2 millones de seguidores, y mostrar lo que había comido.

En medio de unas jornadas como son estas de Nochebuena y Navidad que, entre otras cosas, se caracterizan por grandes y extensas comilonas que se alargan en el tiempo y no perdonan nada (desde el aperitivo, entremeses o entrantes hasta el postre y los turrones del final), Malú ha colgado una imagen totalmente opuesta.

En ella se pueden ver dos platos llenos con diferentes productos del McDonald's como son una hamburguesas y unas patatas fritas, tanto de las normales de toda la vida como las deluxe, así como un paquete de salsa.

Además, ha aprovechado esa publicación para desear una feliz Navidad a todos sus seguidores que, en sus respectivos casos, sí que hayan festejado la que es una de las fechas más señaladas del año.

En la red social de X ha sido la tuitera conocida como Zami (@siemprevm) la que ha publicado la imagen de Malú y se ha hecho viral al acompañarla con un simple "me siento tan identificada con esta persona".

Las reacciones al tuit

En pocas horas su tuit ha superado ya el millar de me gusta, las 100.000 reproducciones y ha recibido respuestas de todo tipo. "Literal que he cenado lo mismo", ha contestado una cuenta. Otras dos le han recriminado que vayan de guays por no celebrar la Navidad y que aprovechen para compartirlo. "Malú siendo Malú", ha citado otra tuitera.

Al final la cantante ha demostrado que, como todo en la vida, ha tenido la libertad para celebrar la Navidad a su estilo y si ha querido hacerlo de esta forma, ya sea por obligación o por placer, está en su completo derecho.