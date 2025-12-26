Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Malú publica una foto de su comida de Navidad y llama mucho la atención
La cantante Malú, en una alfombra roja.
La cantante Malú, en una alfombra roja.Getty Images

La cantante Malú ha sorprendido a todo el mundo este día de Navidad al publicar una foto en su perfil de Instagram, donde tiene más de 1,2 millones de seguidores, y mostrar lo que había comido.

En medio de unas jornadas como son estas de Nochebuena y Navidad que, entre otras cosas, se caracterizan por grandes y extensas comilonas que se alargan en el tiempo y no perdonan nada (desde el aperitivo, entremeses o entrantes hasta el postre y los turrones del final), Malú ha colgado una imagen totalmente opuesta.

En ella se pueden ver dos platos llenos con diferentes productos del McDonald's como son una hamburguesas y unas patatas fritas, tanto de las normales de toda la vida como las deluxe, así como un paquete de salsa. 

Además, ha aprovechado esa publicación para desear una feliz Navidad a todos sus seguidores que, en sus respectivos casos, sí que hayan festejado la que es una de las fechas más señaladas del año.

En la red social de X ha sido la tuitera conocida como Zami (@siemprevm) la que ha publicado la imagen de Malú y se ha hecho viral al acompañarla con un simple "me siento tan identificada con esta persona".

Las reacciones al tuit

En pocas horas su tuit ha superado ya el millar de me gusta, las 100.000 reproducciones y ha recibido respuestas de todo tipo. "Literal que he cenado lo mismo", ha contestado una cuenta. Otras dos le han recriminado que vayan de guays por no celebrar la Navidad y que aprovechen para compartirlo. "Malú siendo Malú", ha citado otra tuitera.  

Al final la cantante ha demostrado que, como todo en la vida, ha tenido la libertad para celebrar la Navidad a su estilo y si ha querido hacerlo de esta forma, ya sea por obligación o por placer, está en su completo derecho.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 