Pedro Delgado vuelve a hablar de su polémica, reconoce sentirse "manipulado" y acaba dejando este mensaje

El exciclista y actual comentarista en TVE, Pedro Delgado, se ha pronunciado este miércoles sobre la polémica que le rodeó el pasado mes de septiembre por sus opiniones sobre las protestas propalestinas que condicionaron la Vuelta Ciclista a España y obligaron a la organización a suspender la última etapa en Madrid.

"Creo que no son buenas noticias para La Vuelta y los corredores estas protestas que son manifiestas pero que no están actuando bien porque ya sabemos que es un problema político, no es un problema deportivo".

"Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia. Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica", aseguró el ganador del Tour de Francia en 1988.

Ahora ha vuelto a opinar de todo lo que pasó. Lo ha hecho en su Segovia natal, donde ha podido participar en la tradicional Carrera del Pavo de bicis sin cadena.

"Yo estoy tranquilo. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad en la que buscamos confrontaciones donde no las hay. Me siento manipulado y creo que la gente también se tiene que sentir manipulada. Hay que tener un puntito de paz, de sosiego y creo que eso el tiempo afortunadamente nos lo da", ha afirmado Delgado.

Además, también ha valorado la próxima edición de La Vuelta y ha destacado el desnivel que va a presentar la ronda española: "Para los que les gustan los números, en cuanto a metros de desnivel positivo, que eso significa la montaña, tiene más que el Giro y el Tour de Francia del año que viene, así que podemos decir que es la vuelta más dura de las tres grandes que se van a disputar en 2026".