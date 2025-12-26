Un experto en economía comparte los mensajes que le llegan sobre el futuro inmediato de los españoles y la conclusión es muy clara

Con 2025 a punto de terminar, y como es habitual en estas fechas, es momento de pensar cuáles van a ser nuestros objetivos y deseos de cara al nuevo año que empieza. Una costumbre muy arraigada en nuestro país, donde también compartimos esos anhelos con nuestros familiares y amigos.

El prestigioso economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, ha compartido una reflexión en su cuenta de X. Al hilo de esta cuestión, ha contado a sus seguidores que estos días le están llegando mensajes que "van todos en la misma dirección".

Según este experto en economía, la gente espera seguir cómo está en 2026 frente a tener una esperanza real de prosperar económicamente. "Que lo que sea que venga el próximo año no me haga perder nada, que no me quite nada de lo que tengo", sostiene, apuntando que esta es la tónica general de los mensajes que le han llegado estos días.

No obstante, Santiago Niño Becerra matiza que este anhelo no se refiere solo a lo económico, sino que es transversal a otros aspectos de la vida de la gente, como la salud, la familia o lo que concierne a lo emocional. De esta forma, opina que "la idea es abandonar toda esperanza de mejora y de proyección".

Asimismo, el economista catalán cree que la máxima aspiración en estos tiempos es "quedarse como se está porque eso ya es mucho". Y deja una reflexión final, que apunta al desencanto general que se percibe en la sociedad. "Si ya se ha llegado a este punto...", concluye Niño Becerra.

Lo que pasará en 2026

Las reflexiones de Santiago Niño Becerra suelen servir de guía para muchos en estos tiempos de incertidumbre. Recientemente, el economista catalán dio las que, en su opinión, son algunas claves importantes de cara a 2026. "España casi ha llegado a un punto de no retorno y eso es más que gravísimo", aseguró en su cuenta de X.

Recogiendo las conclusiones de un reportaje de El País, Niño Becerra señaló cuáles son los problemas de nuestro país, aclarando que hay cuestiones trascendentales y temas cotidianos. Para el experto en economía, España se enfrentará próximamente a la muy baja productividad, la altísima pobreza infantil, las carencias en comunicaciones y la emigración del capital humano de España".