Leonardo Dicaprio se sincera sobre lo que más se arrepiente de trabajar con Scorsese

Entre las parejas de actor fetiche y director más populares se encuentran Jhonny Depp con Tim Burton, Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Quentin Tarantino y Samuel L. Jackson o Leonardo Dicaprio y Martin Scorsese.

Dicaprio y el director de cine llevan colaborando más de dos décadas desde que empezasen con Gangs of New York en 2002 y que ha continuado hasta Los asesinos de la luna en 2023. De hecho, ambos trabajan en un próximo proyecto juntos del que apenas se conocen detalles, más allá de que será una adaptación del libro de Erik Larson El diablo en la ciudad blanca y que comenzará el rodaje el próximo mes de marzo.

A pesar de su extensa colaboración, hay determinados puntos que a Dicaprio le habría gustado cambiar e incluso hay algo de lo que se arrepiente de sus primeros años de carrera junto al reputado cineasta.

"Una de las pocas cosas que podría decir que lamentaría de nuestra relación, si acaso, es que he estado tan concentrado en mi trabajo como actor", le dijo el actor al director en el evento organizado por la revista Time, donde ha sido elegido Artista del año, 'Un año en TIME' el pasado 10 de diciembre en el que ambos estuvieron presentes.

Esto no se debe a que Dicaprio asegura que estaba muy centrado en los rodajes y que no prestaba la suficiente atención a Scorsese, en cómo este dirigía sus proyectos y poder aprender así de él. "Tomas decisiones, interpretas personajes, intentas adentrarte en sus almas lo más profundo posible... Y me habría encantado ser mucho más voyeur, si hubiera podido, observar lo que haces detrás de la cámara", lamentó.

Esta no es la única decisión que ha condicionado la trayectoria del oscarizado actor por El renacido. Dicaprio estuvo a punto de cambiarse el nombre para tener una mejor trayectoria en Hollywood. Según relató en el podcast de Travis Kelce, su primer agente le dijo que su nombre era "demasiado étnico" y que debería probar otro.

"Yo pregunté, '¿A qué te refieres?' ¿Es Leonardo DiCaprio?' Y me dijeron: 'No, es demasiado étnico. Nunca van a contratarte. Tu nuevo nombre es Lenny Williams", recordó el intérprete de Titanic.

Asimismo, en más de una ocasión ha hecho gala de la distancia que toma con sus proyectos, incluso con los más exitosos. "No miro mucho mis películas. No he vuelto a ver Titanic", dijo en una entrevista.