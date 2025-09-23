Muere Claudia Cardinale, la novia de Italia

Claudia Cardinale, una de las grandes leyendas del cine italiano, ha muerto este martes a los 87 años en París, ciudad en la que vivía desde hace décadas, según ha confirmado la agencia de noticias France Press.

Cardinale se convirtió en uno de los rostros icónicos de la gran pantalla gracias a clásicos del cine como Ocho y medio de Federico Fellini; El Gatopardo de Luchino Visconti, que se basa en la novela de Lampedusa o por el western de Sergio Leone, Hasta que llegó su hora. En los años álgidos de su carrera, figura clave en el cine europeo de los años 60 y 70, la prensa especializada siempre insistía en presentarla como la rival de Brigitte Bardot, aunque ella siempre negó cualquier enfrentamiento con la actriz francesa.

Nacida en 1938 en Túnez, hija de padres sicilianos, su destino parecía ser la docencia hasta que, en 1957, ganó el concurso La chica italiana más bella de Túnez, que la llevó a ser reconocida como "la novia de Italia". A partir de allí orientó su vida hacia el cine, hasta convertirse en una de las actrices más emblemáticas de su generación. Un año después del concurso de belleza, Cardinale consiguió su primer papel de protagonista, fue en Los desconocidos de siempre, dirigida por Mario Monicelli y acompañada por dos monstruos de la interpretación como Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman.

En más de cinco décadas de carrera cinematográfica, Claudia Cardinale ha participado en más de 130 películas, dando vida con su belleza latina y su voz ronca a los personajes de títulos emblemáticos como Rocco y sus hermanos (1960), Sandra (1965), Fitzcarraldo (1982) o en Mi enemigo íntimo (1999). También probó suerte en Hollywood, dejando su huella en películas con La pantera rosa (1964) y Misión Secreta (1965).

En España, a Claudia Cardinale pudimos verla trabajar a las órdenes del director de cine Fernando Trueba, en la película de 2012, El artista y la modelo (ganadora de la Concha de Plata a la Mejor dirección), junto a Chus Lampreave, Jean Rochefort o Aída Folch.

Fuera del cine, Claudia Cardinale tuvo un breve paso por la música, aunque de manera involuntaria, ya que su imagen se usó sin permiso en la portada inicial del disco Blonde on Blonde de Bob Dylan, lo que obligó a reemplazarla en ediciones posteriores. Además de su éxito profesional, su vida personal estuvo marcada por momentos de gran resiliencia. A los 17 años, se quedó embarazada y para proteger tanto su carrera como su privacidad, decidió criar durante varios años a su hijo, Patrick, como su hermano. Estuvo casada con el productor Franco Cristaldi y tuvo una relación con el director Pasquale Squitieri, con quien tuvo una hija.

Fiel a sí misma hasta el final, la actriz Claudia Cardinale siempre se ha mostrado en contra de la cirugía estética “Me reconozco y es suficiente. Nunca he querido retoques ni cirugía plástica”, afirmó en los últimos años de su vida.