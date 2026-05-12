Muere Jack Taylor, el actor de cine de terror de cintas como 'Mil gritos tiene la noche' o 'La novena puerta', a los 99 años

Jack Taylor en la inauguración en el museo de cera de Madrid en 2016.

El actor especializado en cine de terror, Jack Taylor, ha fallecido a los 99 años, tal y como ha confirmado la Academia de Cine. Taylor, cuyo nombre real era George Brown Randall, nació en Estados Unidos, concretamente en Oregón, en 1936, pero desde la década de los 60 estaba afincado en España, donde ha protagonizado numerosas cintas bajo la dirección de Jesús Franco como Necronomicón.

A lo largo de su trayectoria, Taylor se hizo un hueco en las cintas de serie B y de terror, aunque no le impidió trabajar con cineastas como Roman Polanski en cintas como La novena puerta (1999) o con Milos Forman en Los fantasmas de Goya (2006).

El actor tuvo también un papel esporádico en la serie Curro Jiménez, de Pilar Miró y encarnó a un sacerdote al que Arnold Schwarzenegger le quita la túnica en la película fantástica Conan el Bárbaro.

También participó como el profesor de instituto Arthur Brown en Mil gritos tiene la noche, tuvo un pequeño papel como esclavo griego de César en la superproducción Cleopatra (1963), protagonizada por Elizabeth Taylor, o compartió escena con Manolo Escobar y Rocío Jurado en Los guerrilleros (1963).

Según contó en una entrevista con El Correo, se fue de Hollywood al no encajar en los papeles que le proponían, de ahí se marchó a México donde hizo varios largometrajes, teatro y aprendió español.

Al llegar a España, tampoco acababa de cuadrar en el cine del franquismo, por lo que se quedó en ese rol de "malo" o de "cine de terror". "Yo no encajaba, así que casi siempre hacía de malo. Mucho mejor que ser el bueno, porque la gente solo se acuerda del malo. Las películas que rodé fuera no tenían el problema de la censura, muchas estaban prohibidas en España. Hoy en televisión salen cosas mucho más atrevidas...", señaló.