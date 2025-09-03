Muere María Teresa Heras, la voz de Julie Andrews y Audrey Hepburn, y madre del cantante Macaco

Ha sido su propio hijo el que lo ha confirmado en redes sociales. La cantante y actriz de doblaje, María Teresa Heras Garuz, madre de Macaco falleció hace dos días.

"Ya se fue mi mami, mi cucurrina , mi reina mora, de ojos oscuros y mirada de luz, tan bella por dentro y por fuera, la mejor Mamma de mi mundo ( junto a mi Tía , ya estáis juntas de nuevo )", comenzaba la emotiva despedida del autor de Moving en Instagram

"Siempre sabía lo que me pasaba, y yo lo que le pasaba a ella, nuestra transmisión de pensamiento, (así llamábamos a nuestra conexión) sigue hasta el infinito y más allá ( te esperaste a que estuviéramos todS para irte )", continua el texto con el que acompaña a la foto de los dos juntos cuando él era apenas un niño.

La voz de Audrey Hepburn en 'My Fair Lady'

Aunque es el nombre de Macaco el más conocido entre el público, lo cierto es que fue su madre precisamente la 'culpable' de su carrera musical. María Teresa Heras Garuz era una reconocida cantante y actriz de doblaje que fue la voz en español de las canciones interpretadas por actrices como Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas o Mary Poppins, y Audrey Hepburn en My Fair Lady.

Han sido muchos los amigos y compañeros del cantante que han querido acompañarle en este dolor y le han mostrado su cariño y condolencias. Entre ellos, la que fuera su pareja durante casi una década, la actriz Kira Miró.