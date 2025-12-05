Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Netflix comprará Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO Max, por 82.700 millones de dólares
Cultura
Cultura

Netflix comprará Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO Max, por 82.700 millones de dólares

La operación se rumoreaba desde hacía semanas y unirá a dos gigantes del entretenimiento. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Logo de Netflix en una televisión.NurPhoto via Getty Images

Después de semanas de rumores, Netflix ha anunciado este viernes que ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir los estudios de cine y televisión de la compañía y la plataforma de streaming HBO Max. 

La compañía ha emitido un comunicado que ha publicado en sus redes sociales en el que confirma que el trato se cerrará por 82.700 millones de dólares. "Juntos definiremos el próximo siglo en materia de storytelling, creando una oferta de entretenimiento extraordinario para espectadores en cualquier lugar", ha declarado la compañía. 

"Al añadir los catálogos de televisión y cine, además de la programación de HBO y HBO Max, los suscriptores de Netflix tendrán todavía más títulos de calidad entre los que elegir", ha apuntado la compañía liderada por Ted Sarandos. 

Además, el ejecutivo de la plataforma ha asegurado que la misión de Netflix siempre ha sido "entretener al mundo". Sarandos ha citado la importancia de incorporar clásicos de Warner Bros. como Casablanca o Ciudadano Kane, además exitosas franquicias como Harry Potter o Friends

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 