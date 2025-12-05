Netflix comprará Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO Max, por 82.700 millones de dólares
La operación se rumoreaba desde hacía semanas y unirá a dos gigantes del entretenimiento.
Después de semanas de rumores, Netflix ha anunciado este viernes que ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir los estudios de cine y televisión de la compañía y la plataforma de streaming HBO Max.
La compañía ha emitido un comunicado que ha publicado en sus redes sociales en el que confirma que el trato se cerrará por 82.700 millones de dólares. "Juntos definiremos el próximo siglo en materia de storytelling, creando una oferta de entretenimiento extraordinario para espectadores en cualquier lugar", ha declarado la compañía.
"Al añadir los catálogos de televisión y cine, además de la programación de HBO y HBO Max, los suscriptores de Netflix tendrán todavía más títulos de calidad entre los que elegir", ha apuntado la compañía liderada por Ted Sarandos.
Además, el ejecutivo de la plataforma ha asegurado que la misión de Netflix siempre ha sido "entretener al mundo". Sarandos ha citado la importancia de incorporar clásicos de Warner Bros. como Casablanca o Ciudadano Kane, además exitosas franquicias como Harry Potter o Friends.