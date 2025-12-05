Euromillones: resultado de hoy viernes 5 de diciembre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy, que cuenta con un bote de 130.000.000 euros.

Al hacer una apuesta de combinación ganadora para el Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado, tienes que escoger de una tabla del 1 al 50 5 números además de dos del 1 al 12 que conforman este sorteo. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además de jugar a Euromillones participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

Todos los sorteos de Euromillones ofrecen un bote de mínimo 17 millones de euros hasta un máximo de 250 millones de euros. Para hacerte con algún premio tienes que acertar dos números o un número y dos estrellas.

Se celebra semanalmente los martes y jueves a partir de las 21:00 h (horario peninsular), aunque en España podemos verlo media hora más tarde a través de Loterías y Apuestas del Estado.

Asimismo, reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones