Expertos en tabaquismo afirman que el extremismo en la regulación de la nicotina perjudica a la salud pública

Los investigadores y expertos en control del tabaquismo que participan en la Cumbre del cigarrillo electrónico que tiene lugar en el Real Colegio de Médicos de Londres han coincidido en culpar a las posiciones extremistas de estar provocando en muchos lugares una mala regulación de los productos que contienen nicotina, lo que genera efectos contrarios a los del interés de la salud pública.

En ese sentido, los especialistas han señalado que la mala ciencia y las posiciones preconcebidas están generando una 'visión de túnel' que está impidiendo apreciar que, en ocasiones, no se están consiguiendo los mejores resultados posibles.

Por ejemplo, una investigadora de la Universidad de Yale (EEUU) ha indicado que el estudio de los efectos de prohibir los sabores en los vapeadores ha tenido como consecuencia un aumento del consumo de cigarrillos. Esa conclusión ha sido corroborada por otro estudio presentado sobre la misma prohibición en Países Bajos, según el cual una parte de los que vapeaban acabó fumando más y llevó a 1 de cada 10 a empezar a fumar cuando antes jamás lo había hecho.

La profesora Abigail Friedman, del departamento de regulación de la salud de la Universidad de Yale, ha presentado un estudio que vincula la prohibición de los sabores en los vapeadores en varios estados norteamericanos con un incremento del consumo de cigarrillos, especialmente en grupos con menor grado de formación (sin un año de universidad).

Los estudios realizados por la universidad de Yale apuntan "consistentemente" a que "las restricciones de sabor provocan reducciones en el vapeo entre jóvenes y adultos jóvenes, pero también aumentos en el consumo de cigarrillos en esos grupos de edad", lo que "significa que cuando uno de estos productos es más caro, menos accesible o menos atractivo, la gente es más propensa a usar el otro".

Las conclusiones alcanzadas por los protagonistas del panel 'Nicotina, ciencia y regulación de tabaco', compuesto por otros cuatro expertos más, apuntan a la necesidad de regular los productos de nicotina con la mejor y más completa ciencia posible. Para ello, los expertos proponen aprovechar los estudios de los fallos que ya se están produciendo con el objetivo de buscar un punto intermedio entre la protección de la salud pública y de los menores, al tiempo que se trabaja para minimizar el daño de la población fumadora.

Por otro lado, en la cumbre se ha citado el ejemplo del Estado de Maryland (EEUU), que ha priorizado la eliminación de dispositivos desechables con sabores. La decisión ha provocado una "reducción del vapeo en adultos jóvenes" sin "aumento estadísticamente significativo en el tabaquismo".

Es por ello por lo que Abigail Friedman y su grupo de trabajo proponen una prohibición de los sabores más dirigida a los productos desechables, aunque manteniendo el sabor mentol o menta para evitar el efecto rebote, pues apunta "a los productos más utilizados por los jóvenes" y "reduce los costes medioambientales derivados de la eliminación de los dispositivos de un solo uso".