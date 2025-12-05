Resultado ONCE: comprobar Cuponazo, Mi Día y Super Once hoy viernes 5 de diciembre

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE del viernes 5 de diciembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cuponazo, Mi Día y Super Once de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 5 de diciembre de 2025 ha sido X de la serie X. El ganador será agraciado con 9.000.000 de euros.

El bote final del sorteo del Cuponazo reparte 6 premios de 100.000€ y un máximo de 9 millones de euros. Puedes convertir tu combinación en Cuponazo XXL al abonar 2 euros más de lo que juegas y ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros.

La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. Para repartir el premio final se seleccionará una combinación ganadora de 5 cifras y un número de la serie, desde el 1 hasta el 135. En la combinación ganadora de un mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy viernes 5 de diciembre de 2025 ha agraciado a la fecha X, siendo el número de la suerte el X.

Para participar en el sorteo Mi Día de la ONCE sólo tendrás que elegir una fecha especial. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte. Podrás jugar al sorteo Mi Día de la ONCE semanalmente los jueves. Cada jueves se celebra el sorteo de Mi día y podrás elegir cualquier fecha importante para que se convierta en la combinación ganadora por 1€.

En cada apuesta tienes que seleccionar un día, mes y año de entre las 36.525 fechas disponibles para que sea la ganadora. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. Además de los premios variables, puedes ganar en otras 4 categorías fijas: acertando solo el año, el día, el mes o el número de la suerte.

Super Once

La combinación afortunada en el sorteo del Super Once de hoy viernes 5 de diciembre de 2025 ha sido: X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.