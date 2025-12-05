Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
María, investigadora, recibe 4 millones de euros de la UE para descubrir qué piensan las gallinas
La joven de 32 años ha recibido subvención Synergy Grant 2025 del Consejo Europeo de Investigación (CEI).

Una niña dando de comer a las gallinas.
Una niña dando de comer a las gallinas.Getty Images

La investigación y la innovación son motores del mundo. De acuerdo a los datos de la Comisión Europea en España, Horizonte Europa es el que programa que financia los proyectos destinados a tales fines durante el periodo de 2021 a 2027, con un presupuesto aproximado de 95.500 millones de euros. 

María Loconsole, investigadora de 32 años, ha sido beneficiaria de la subvención Synergy Grant 2025 del Consejo Europeo de Investigación (CEI). Concretamente, se le han concedido 4 millones de euros para desarrollar su proyecto, que consiste en descifrar las capacidades cognitivas de las gallinas y otras aves y cómo se amoldan a las modificaciones del entorno. 

El proyecto de la investigadora natural de Bali, denominado FLAP (Fomento del Aprendizaje y la Adaptación mediante la Predictibilidad) surgió durante una pasantía en la Universidad de Cambridge. Se centra en dos especies de aves: el pollo doméstico y el cálao -ave procedente de Asia en peligro de extinción. A priori, dichos animales parecen tener poco en común, pero comparten su entorno: un escenario que ha cambiado drásticamente en los últimos años por la actividad humana y les ha supuesto a ambas especies un gran esfuerzo de adaptación. 

De este modo, el proyecto, que se centra en ramas de la psicología comparada, la bilogía y la zoología, pretende desentrañar qué observación hacen las aves de su entorno, cuán rápido lo interpretan y se adaptan a las transformaciones que hayan podido surgir. 

Numerosas aplicaciones prácticas

La investigadora está satisfecha con su proyecto teniendo en cuenta sus vivencias pasadas: "Nací en una ciudad, sin ningún contacto con granjas. Pero este trabajo me hizo comprender lo complejos y sofisticados que son los animales y lo similares que son a los humanos en emociones y comportamiento", ha sostenido de acuerdo a lo publicado al medio griego Iefimerida.

Las aplicaciones de la investigación, de acuerdo a la autora, van a servir para mejorar la calidad de vida de las gallinas domésticas, a menudo sometidas a altos niveles de estrés, así como para desarrollar estrategias que persigan el declive poblacional de ciertas especies de aves, como pueden ser los piqueros. 

