A Pedro Sánchez le salen 83 años musicales en el 'Spotify Wrapped' y lo que dice justo después revienta el contador de 'me gusta'

Si escuchas música habitualmente, esta semana es posible que te hayas encontrado en las redes sociales multitud de fotografías del fenómeno Spotify Wrapped. Si eres un consumidor de Instagram, posiblemente te hayas encontrado en las 'historias' de tus amigos su resumen anual de música.

Cada año, la plataforma musical elabora, de forma personalizada, un resumen anual de los hábitos de escucha dentro de la aplicación, mostrando a los artistas, canciones, géneros e incluso los pódcast más reproducidos. Desde este 3 de diciembre ya está disponible el de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido otra de las figuras políticas que han enseñado su lista de canciones más escuchadas. En un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok (@sanchezcastejon), que ha acumulado más de 45.000 visitas y 6.000 'me gusta' en apenas una hora, ha descubierto que su edad musical es de 83 años.

Lo que ha dicho justo después ha despertado la carcajada incluso de los acompañantes que estaban detrás de cámaras. "Madre mía, 83 años, pues lo llevo bastante bien", ha ironizado el presidente del Ejecutivo, antes de echar a reír.

Cool jazz e Indie Rock, los géneros más escuchados

Los géneros más escuchados por Sánchez han sido, en orden, Cool jazz, Indie Rock, Electrónica, Rock y Art Pop. "Me he animado durante estos últimos meses a escuchar más electrónica. Bien. Me siento reconocido", ha expresado.

En total ha escuchado 1084 canciones, aunque le han parecido "pocas". La canción más escuchada ha sido The Dream, de Joan As Police Woman: "Me encanta esta cantante", y "por supuesto" su álbum más escuchado es de la misma artista, Lemons, Limes and Orchids.

En cuanto a artistas, ha escuchado a 615 artistas, siendo el primero Brad Mehldau: "Es verdad que me ha dado este año por escuchar mucho jazz". Al final, ha concluido que este 2025 ha escuchado "buena música, bastante ecléctica, y la número 1 no puede ser otra que Joan As Police Woman".