ENCUESTA: ¿Cómo le ha ido a España en el sorteo del Mundial?
ENCUESTA: ¿Cómo le ha ido a España en el sorteo del Mundial?

Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí serán nuestros rivales en el Grupo H. Y en octavos, el cruce del grupo de Argentina...

El tenor italiano Andrea Bocelli actúa durante la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, EE. UU., el 5 de diciembre de 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EP
El tenor italiano Andrea Bocelli actúa durante la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, EE. UU., el 5 de diciembre de 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPEFE

Llegó el esperado momento. España ya sabe su suerte en el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará entre EEUU, México y Canadá. 

La selección española se va al grupo H y se enfrentará a Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí. Un sorteo medianamente benévolo con la campeona del mundo en 2010, que mirando a octavos se mediría con el cruce del grupo J... el de Argentina.

Quedan aún muchos meses para que arranque el Mundial, pero ahora es momento de hacer cábalas. ¿Qué tal crees que le ha ido a España en el sorteo? Vota en nuestra encuesta:

Si no puedes ver correctamente la encuesta pincha aquí.

