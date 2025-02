Pegados como chicles: el Benidorm Fest llega a su final sin un gran favorito para el triunfo

Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa... ¿y ahora, quién? El Benidorm Fest 2025 celebra este sábado (La 1, 22.05h.) su final más abierta desde su renacimiento hace tres años. Ni las casas de apuestas, ni los eurofans, ni la prensa especializada son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de determinar cuál de las ocho candidaturas que se mantienen aún en liza es la favorita para hacerse con el triunfo. Ayuda, desde luego, que por primera vez RTVE decidiera no desvelar el resultado completo de las semifinales con el fin de que todos los artistas tengan teóricamente las mismas oportunidades de ganar esta noche.

De ahí que la incertidumbre esté asegurada. Los apostantes se dividen entre quienes ven ganando a Lachispa, una joven sevillana que reivindica el flamenco pop y que fue corista de Rosalía en la gira de El mal querer cuando tenía sólo 17 años; o Melody, la incombustible estrella que ya intentó representar a España en Eurovisión 2009 y que ahora prueba de nuevo fortuna con Esa diva.

Melody, durante su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025 Roberto Moreno Moya

Para muchos, Melody es la gran rival a batir en la final de este sábado ya que es el rostro más famoso entre los ocho candidatos y cuenta con el respaldo de una legión de fans. Algo que puede ser decisivo teniendo en cuenta que, este año, se puede votar de forma gratuita a través de la aplicación de RTVE Play. Pero si hablamos de los seguidores de cada artista tampoco debemos olvidarnos de Daniela Blasco, una joven promesa de sólo 19 años que suma más de dos millones de followers en TikTok y cuya actuación en la semifinal alcanzó durante varias horas el número uno de tendencias en Youtube. Muchos la ven como una digna sucesora de Chanel gracias a Uh Na Na, una propuesta disruptiva que mezcla ritmos de hip hop, R&B, reguetón y electrónica, y que permite a la mallorquina demostrar sus grandes dotes para el baile. El tema, como dice su propia letra, se pega como un chicle.

La prensa especializada, mientras, parece inclinarse por el pop urbano de J Kbello y su "V.I.P." El exparticipante de Cover Night ha traído hasta Benidorm la propuesta escénica más trabajada para impactar a la audiencia, donde los efectos lumínicos cobran una gran relevancia. Sería la primera vez en cuatro años que el festival lo ganara un solista masculino.

J Kbello, durante su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025 Roberto Moreno Moya

Pero en un Benidorm Fest donde siempre hay sorpresas (la presencia de Kuve o Mawot en la final dan cuenta de ello), a nadie se le escapa la posibilidad de que la canaria Mel Ömana pueda imponerse tras ser una de las revelaciones de la segunda semifinal. La artista sorprendió a todos con su garra y una poderosa actuación vocal de la mano de I'm a queen, un tema con el que intenta transmitir un mensaje de superación. Su talento podría tener una muy buena valoración del jurado, que decide el 50% del resultado, de igual modo que se espera que el único baladista de la noche, Lucas Bun, también sume un buen puñado de votos entre el comité de expertos.

Mel Ömana, durante su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025 Roberto Moreno Moya

"Está muy hecho para Melody"

Para dilucidar quién puede ser finalmente el ganador, El HuffPost ha querido preguntar a los periodistas expertos sobre Eurovisión cuáles son sus apuestas. Carlos Pecharromán, de Euromovidas, cree que puede ganar J KBello "porque lleva el pack más actual y más completo a nivel escenográfico". "Es una actuación a la vanguardia de cualquier preselección para Eurovisión", señala. Una opinión muy similar a la que mantienen Adrián Ruiz y Laura Pérez de Vertele. "Es la candidatura que puede hacer creer que el Benidorm Fest evoluciona. Además, es la opción de consenso. La media de jurado y público va a favorecer al gaditano", explican.

Elian Vayá, de la Cadena SER, cree sin embargo que acabará ganando Melody "porque ha logrado una buena candidatura y a la gente le gusta mucho". "Está muy hecho para Melody. Cuenta con el favor del jurado y tiene una fan base enorme", añade al respecto Merce Moreno, de Bluper.

Pero a la hora de hablar de sus favoritos, la situación es algo diferente. Algunos como Jorge Miralles, de COPE, mantienen su apoyo a J Kbello "porque es una actuación muy redonda para Eurovisión", pero otros sacan a relucir nombres como los de Mel Ömana o Daniela Blasco. "Me ha cautivado su voz, es súper solvente y tiene una garra escénica tremenda", dice Carlos Pecharromán sobre Mel Ömana. "Su actuación es de diez. No sé si es competitiva o no para Eurovisión, pero no hay que hacer las cosas pensando en el festival. Hay que llevar una propuesta interesante y una artista que lo haga bien sobre el escenario. Y ella cumple con ambos requisitos", añade Daniel Robles, de El Confidencial, sobre la canaria. Juanma Fernández, de Ni que fuéramos Ssshh, se suma a esta opción: "Sería la oferta más arriesgada y podría crecer mucho de cara a Eurovión".

En todo caso, Javier Herrero, de EFE, coincide con el resto de periodistas en que es muy difícil este año predecir quién ganará "porque los candidatos más claros han tenido actuaciones fallidas en las semifinales". Pero apunta a un nombre: "Viendo cómo se han desarrollado las semifinales, no descarto que Daniela Blasco pueda acabar ganando".